Cztery gole Kacpra Wydry, trzy Marcina Sochy

W Chwałowicach lekcję strzelania goli udzielił siarkowcom Kacper Wydra. Cztery razy umieścił piłkę w bramce rywali. Trzy razy w pierwszej pół godzinie gry.

Jedną bramkę mniej zdobył Marcin Socha z LKS Brzyska Wola. Jego drużyna przegrywał do przerwy na swoim stadionie ze Spartą Jeżowe 0:2, ale po zmianie stron wspomniany Socha naładował magazynek i odwrócił losy spotkania. Socha nie tylko celnie strzelał, ale także skuteczni bronił. I to dosłownie. W 84. minucie czerwoną kartkę zobaczył bramkarz LKS i jego miejsce na ostatnie minuty meczu zajął zdobywca trzech bramek. I zachował czyste konto, a jego LKS wywalczył pierwsze w tym sezonie zwycięstwo.

Nie padła ani jedna bramka w Lipie w meczu Czarnych ze Stalą Nowa Dęba, ale na brak emocji nikt nie narzekał. W końcówce dużo pracy miał sędzia. W doliczonym czasie gry ukarał piłkarzy obydwu drużyn 5 żółtymi kartkami, a wcześniej przez 90. minut nie sięgnął do swojej kieszonki z kartonikami ani razu.

Na ostatnie miejsce w tabeli spadł San Kłyżów, który przegrał z Sokołem Kamień. Trener gości przeprowadził aż siedem zmian.

12. kolejka:

STAL II STALOWA WOLA - POGOŃ LEŻAJSK 1:6 (0:3)

0-1 Maliarenko (35) 0-2 Sobolewski (40), 0-3 Kruk (45), 0-4 Fusiarz (67), 0-5 Maliarenko (82), 1-5 Piotrowski (84), 1-6 Chmura (89)

STAL: Kata - Żółtek, Łukawski, Moskal (73 Drozd), Bystrek (67 Paleń), Filist, Radomski (58 Kominek), Szymecki (46 Sławek), Opoka, Wójs, Gnatek (46 Piotrowski).

POGOŃ: J.Baj - Staroń (70 Zacharyasz), Drożdżal, Głodowski, Sobolewski (72 Gałka), Kuczek (46 Bosak), Kruk (60 M.Baj), Siara (70 Witkowski), Fusiarz (82 Machno), Flis, Maliarenko (82 Chmura)

Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg)

Żółte kartki: Bystrek - Sobolewski.

SAN KŁYŻÓW - SOKÓŁ KAMIEŃ 0:4 (0:1)

0-1 Rychko 925), 0-2 Podstawek (46), Rurak (73 - rzut karny), 0-4 Kvetrniuk (75)

SAN: Stój - Maziarz, D.Pieta, Siek (76 Tofil), Szot (72 Kryń), Samołyk (75 Smosna), P.Pięta, Siuta, Pyz, Mroczek, Chmiel (76 Cichoń).

SOKÓŁ: Polit - Perlak (85 Piróg), Piekut, Bednarz, Kowalski (60 Konefał), Rychko (80 Zybura), Weres (90 Różycki), Podstawek, Wąsik (65 Żak), Stępak (49 Rurak), Kvaterniuk (77 Partyka).

Sędziował Oskar Jakubowski (Nowa Dęba).

Żółte kartki: D.Pięta, Siuta, Pyz.

UNIA NOWA SARZYNA - OLIMPIA PYSZNICA 1:3 (1:1)

1-0 Wilkos (19), 1-1 M.Młynarczyk (44), 1-2 P.Młynarczyk (50), 1-3 Samulak (56)

UNIA: Sarzyński - Szeliga (80 Leja), Nicpoń (85 Wnęk), Gnatek, Kucz, Hanejko, Dec, Wilkos, Madej (81 Śliwa), Neverov.

OLIMPIA: Siudak - Samulak (57 Wierzbicki), Błażejowicz, Tkacz, Fabianowski, M.Młynarczyk (68 Dziewa) Figat (87 Dybka), Kwiatkowski (90 Dworak), A.Golik, Mścisz (76 Bajgierowicz), P.Młynarczyk.

Sędziował Łukasz Kijak (Stalowa Wola).

Żółte kartki: Nicpoń, Szeliga, Neverov, Wilkos - Bajgierowicz.

JEZIORAK CHWAŁOWICE - SIARKA II TARNOBRZEG 4:1 (3:1)

1-0 Kacper Wydra (8), 2-0 Kacper Wydra (17), 2-1 Podkowa (23), 3-1 Kacper Wydra (29), 4-0 Kacper Wydra (65)

JEZIORAK: Osiński - Oźga (75 Ścipień), Oczkowski, Suszek, Skwara (45 Kamil Wydra), Oskroba, Taraszka (85 Nowiński), Kurkiewicz, Maj (85 Rybak), Ziółkowski (85 Kamiński), Kacper Wydra.

SIARKA: Ziobroń - Bartoszek (70 Orysz), Gurdak, Nowakowski, Fundament, Stawiński (70 Paterek), Podkowa, Zawół, Tyniec, Szekiela (65 Witek), Bevinda (65 Gadajski).

Sędziował Jakub Krawiec (Stalowa Wola).

Żółte kartki: Oskroba, Taraszka, Nowiński - Gadajski.

TANEW WÓLKA TANEWSKA – SŁOWIANIN GRĘBÓW 1:3 (1:0)

1-0 Pieróg (44), 1-1 Nieradka (48), 1-2 Bartman (80), 1-3 Piechniak (88)

TANEW: Wołoszyn – Kowal, Seidler (46 K.Kokoszka), D.Kokoszka, Pieróg, Dul (46 Mścisz), Nalepa (46 Kostyra), Ciosmak, Góreczny, Wójcik (55 Maziarz), Pacyna (65 Siembida).

SŁOWIANIN: Głąb – Rogowski (89 P.Ciba), Burek, Tabaka, M.Ciba (59 Buczek), Gorzelany (90 Maciuba), Janeczko (85 Kowalczyk), Cholewa, Dec (79 Piechniak), Bartman, Nieradka.

Sędziował Tomasz Wilk.

Żółta kartka Gorzelany.

Czerwona kartka Buczek (89. minuta, druga żółta)

LKS BRZYSKA WOLA - SPARTA JEŻOWE 3:2 (0:2)

0-1 Piela (9), 0-2 A.Kyć (35 - samob.), 1-2 Socha (47), 2-2 Socha (55), 3-2 Socha (73)

LKS: Kurka - A.Kyć, Goc (50 Wróbel), S.Bzdoń, Masheliuk (90+3 Kogut), R.Kyć, Seroka (50 Karczmarczyk), P.Masełek, M.Masełek, Wrona (77 D.Bzdoń), Socha.

SPARTA: Kolano - Kusy (85 Gumieniak), Bulec, Romański, Gilar, Piela, Majczak, Szewczyk, Gnacek (72 Ryrak), Piędel (75 Janusz), Wojtanowicz.

Sędziował Grzegorz Tutka (Jadachy).

Żółte kartki: Seroka, Wrona, Karczmarczyk, Wróbel - Piędel, Gumieniak, Kolano, Gielar.

Czerwona kartka Kurka (84. minuta).

CZARNI LIPA – NOWA DĘBA 0:0

CZARNI: Biało - Dąbek, Mach, Misiak, Czajka (90+1 Wojtusik), Konrad Chamera, Tatar (90+2 Kuziora) M.Górniak (72 Kozieł), Kapusta, Karol Chmura (90+2 K.Górniak).

STAL: Głód - Serafin, Styka, Wątróbski, Wilk, Mucha, Szalony (73 Amjad), Stypa (73 Dudek), M.Kizior (90 F.Kizior), Bożek, Czyrny.

Sędziował Paweł Mulawka (Stalowa Wola).

Żółte kartki: Konrad Chamera, K.Górniak, Kozieł - Czyrny, Wilk.

Pauzował LZS ZDZIARY

