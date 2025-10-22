Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
Kacper Wydra (z piłką) ma na koncie strzeleckim 14 goli. Więcej, po 18 mają: Artur Łuczak z LZS Zdziary oraz Ihor Maliarenko z Pogoni Leżajsk
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica 22 października 2025

Cztery gole Kacpra Wydry, trzy Marcina Sochy

Raczej nikt już nie zatrzyma Pogoni Leżajsk w drodze po tytuł mistrza półmetka rozgrywek w stalowowolskiej lidze okręgowej. W ostatniej kolejce „piwosze” pokazali młodym piłkarzom ze Stalowej Woli, jak jeszcze wiele im brakuje i jak dobrze muszą pracować, by móc próbować dobijać się do pierwszego zespołu.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Chwałowicach lekcję strzelania goli udzielił siarkowcom Kacper Wydra. Cztery razy umieścił piłkę w bramce rywali. Trzy razy w pierwszej pół godzinie gry.
Jedną bramkę mniej zdobył Marcin Socha z LKS Brzyska Wola. Jego drużyna przegrywał do przerwy na swoim stadionie ze Spartą Jeżowe 0:2, ale po zmianie stron wspomniany Socha naładował magazynek i odwrócił losy spotkania. Socha nie tylko celnie strzelał, ale także skuteczni bronił. I to dosłownie. W 84. minucie czerwoną kartkę zobaczył bramkarz LKS i jego miejsce na ostatnie minuty meczu zajął zdobywca trzech bramek. I zachował czyste konto, a jego LKS wywalczył pierwsze w tym sezonie zwycięstwo.
Nie padła ani jedna bramka w Lipie w meczu Czarnych ze Stalą Nowa Dęba, ale na brak emocji nikt nie narzekał. W końcówce dużo pracy miał sędzia. W doliczonym czasie gry ukarał piłkarzy obydwu drużyn 5 żółtymi kartkami, a wcześniej przez 90. minut nie sięgnął do swojej kieszonki z kartonikami ani razu.
Na ostatnie miejsce w tabeli spadł San Kłyżów, który przegrał z Sokołem Kamień. Trener gości przeprowadził aż siedem zmian.

12. kolejka:
STAL II STALOWA WOLA - POGOŃ LEŻAJSK 1:6 (0:3)
0-1 Maliarenko (35) 0-2 Sobolewski (40), 0-3 Kruk (45), 0-4 Fusiarz (67), 0-5 Maliarenko (82), 1-5 Piotrowski (84), 1-6 Chmura (89)
STAL: Kata - Żółtek, Łukawski, Moskal (73 Drozd), Bystrek (67 Paleń), Filist, Radomski (58 Kominek), Szymecki (46 Sławek), Opoka, Wójs, Gnatek (46 Piotrowski).
POGOŃ: J.Baj - Staroń (70 Zacharyasz), Drożdżal, Głodowski, Sobolewski (72 Gałka), Kuczek (46 Bosak), Kruk (60 M.Baj), Siara (70 Witkowski), Fusiarz (82 Machno), Flis, Maliarenko (82 Chmura)
Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg)
Żółte kartki: Bystrek - Sobolewski.

SAN KŁYŻÓW - SOKÓŁ KAMIEŃ 0:4 (0:1)
0-1 Rychko 925), 0-2 Podstawek (46), Rurak (73 - rzut karny), 0-4 Kvetrniuk (75)
SAN: Stój - Maziarz, D.Pieta, Siek (76 Tofil), Szot (72 Kryń), Samołyk (75 Smosna), P.Pięta, Siuta, Pyz, Mroczek, Chmiel (76 Cichoń).
SOKÓŁ: Polit - Perlak (85 Piróg), Piekut, Bednarz, Kowalski (60 Konefał), Rychko (80 Zybura), Weres (90 Różycki), Podstawek, Wąsik (65 Żak), Stępak (49 Rurak), Kvaterniuk (77 Partyka).
Sędziował Oskar Jakubowski (Nowa Dęba).
Żółte kartki: D.Pięta, Siuta, Pyz.

UNIA NOWA SARZYNA - OLIMPIA PYSZNICA 1:3 (1:1)
1-0 Wilkos (19), 1-1 M.Młynarczyk (44), 1-2 P.Młynarczyk (50), 1-3 Samulak (56)
UNIA: Sarzyński - Szeliga (80 Leja), Nicpoń (85 Wnęk), Gnatek, Kucz, Hanejko, Dec, Wilkos, Madej (81 Śliwa), Neverov.
OLIMPIA: Siudak - Samulak (57 Wierzbicki), Błażejowicz, Tkacz, Fabianowski, M.Młynarczyk (68 Dziewa) Figat (87 Dybka), Kwiatkowski (90 Dworak), A.Golik, Mścisz (76 Bajgierowicz), P.Młynarczyk.
Sędziował Łukasz Kijak (Stalowa Wola).
Żółte kartki: Nicpoń, Szeliga, Neverov, Wilkos - Bajgierowicz.

JEZIORAK CHWAŁOWICE - SIARKA II TARNOBRZEG 4:1 (3:1)
1-0 Kacper Wydra (8), 2-0 Kacper Wydra (17), 2-1 Podkowa (23), 3-1 Kacper Wydra (29), 4-0 Kacper Wydra (65)
JEZIORAK: Osiński - Oźga (75 Ścipień), Oczkowski, Suszek, Skwara (45 Kamil Wydra), Oskroba, Taraszka (85 Nowiński), Kurkiewicz, Maj (85 Rybak), Ziółkowski (85 Kamiński), Kacper Wydra.
SIARKA: Ziobroń - Bartoszek (70 Orysz), Gurdak, Nowakowski, Fundament, Stawiński (70 Paterek), Podkowa, Zawół, Tyniec, Szekiela (65 Witek), Bevinda (65 Gadajski).
Sędziował Jakub Krawiec (Stalowa Wola).
Żółte kartki: Oskroba, Taraszka, Nowiński - Gadajski.

TANEW WÓLKA TANEWSKA – SŁOWIANIN GRĘBÓW 1:3 (1:0)
1-0 Pieróg (44), 1-1 Nieradka (48), 1-2 Bartman (80), 1-3 Piechniak (88)
TANEW: Wołoszyn – Kowal, Seidler (46 K.Kokoszka), D.Kokoszka, Pieróg, Dul (46 Mścisz), Nalepa (46 Kostyra), Ciosmak, Góreczny, Wójcik (55 Maziarz), Pacyna (65 Siembida).
SŁOWIANIN: Głąb – Rogowski (89 P.Ciba), Burek, Tabaka, M.Ciba (59 Buczek), Gorzelany (90 Maciuba), Janeczko (85 Kowalczyk), Cholewa, Dec (79 Piechniak), Bartman, Nieradka.
Sędziował Tomasz Wilk.
Żółta kartka Gorzelany.
Czerwona kartka Buczek (89. minuta, druga żółta)

LKS BRZYSKA WOLA - SPARTA JEŻOWE 3:2 (0:2)
0-1 Piela (9), 0-2 A.Kyć (35 - samob.), 1-2 Socha (47), 2-2 Socha (55), 3-2 Socha (73)
LKS: Kurka - A.Kyć, Goc (50 Wróbel), S.Bzdoń, Masheliuk (90+3 Kogut), R.Kyć, Seroka (50 Karczmarczyk), P.Masełek, M.Masełek, Wrona (77 D.Bzdoń), Socha.
SPARTA: Kolano - Kusy (85 Gumieniak), Bulec, Romański, Gilar, Piela, Majczak, Szewczyk, Gnacek (72 Ryrak), Piędel (75 Janusz), Wojtanowicz.
Sędziował Grzegorz Tutka (Jadachy).
Żółte kartki: Seroka, Wrona, Karczmarczyk, Wróbel - Piędel, Gumieniak, Kolano, Gielar.
Czerwona kartka Kurka (84. minuta).

CZARNI LIPA – NOWA DĘBA 0:0
CZARNI: Biało - Dąbek, Mach, Misiak, Czajka (90+1 Wojtusik), Konrad Chamera, Tatar (90+2 Kuziora) M.Górniak (72 Kozieł), Kapusta, Karol Chmura (90+2 K.Górniak).
STAL: Głód - Serafin, Styka, Wątróbski, Wilk, Mucha, Szalony (73 Amjad), Stypa (73 Dudek), M.Kizior (90 F.Kizior), Bożek, Czyrny.
Sędziował Paweł Mulawka (Stalowa Wola).
Żółte kartki: Konrad Chamera, K.Górniak, Kozieł - Czyrny, Wilk.

Pauzował LZS ZDZIARY

Tabela za www.regiowyniki.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Historia zatoczyła koło. Stal znów ma Musiała na trenerskiej ławce
Stalowa Wola
Historia zatoczyła koło. Stal znów ma Musiała na trenerskiej ławce
4 liga podkarpacka. W derbach podokręgu górą Sokół
Stalowa Wola
4 liga podkarpacka. W derbach podokręgu górą Sokół
Tak się pieknie gra! Z kompletem zwycięstw i bez straty seta
Stalowa Wola
Tak się pieknie gra! Z kompletem zwycięstw i bez straty seta
Dynamo Kijów U19 zagra z Brommapojkarną w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Dynamo Kijów U19 zagra z Brommapojkarną w Stalowej Woli
Zwycięski debiut Macieja Musiała. Stal - Zagłębie 2:0
Stalowa Wola
Zwycięski debiut Macieja Musiała. Stal - Zagłębie 2:0
Stal pokazała charakter. Nie złożyła broni, walczyła do końca i wygrała!
Stalowa Wola
Stal pokazała charakter. Nie złożyła broni, walczyła do końca i wygrała!
Świetny występ bokserów Stali Stalowa Wola w memoriale Jerzego Hadego
Stalowa Wola
Świetny występ bokserów Stali Stalowa Wola w memoriale Jerzego Hadego
W sobotę z Basketem Hills Bielsko-Biała
Stalowa Wola
W sobotę z Basketem Hills Bielsko-Biała
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu