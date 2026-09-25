W turnieju upamiętniającym Zdzisława i Wojciecha Myrdów, byłych koszykarzy Resovii i reprezentacji Polski, rywalizowali koszykarze z rocznika 2013 i młodsi. Podkarpacie prowadzone przez duet trenerski z Przemysla: Maciej Milan - Krzysztof Młot zakończyło zmagania na trzeciej pozycji.

Podkarpacka kadra rozpoczęła turniej od porażki z Małopolską 44:78, następnie pokonała Opolskie 63:41 i na zakończenie zmagań przegrała z Lubelskim 57:60.

Turniej wygrała reprezentacja Małopolski, która odniosła komplet trzech zwycięstw. Drugie miejsce zajęło Opolskie, a czwarte Lubelskie. Wszystkie trzy zespoły poza zwycięzcą miały na koncie po jednym zwycięstwie, dlatego o kolejności decydowała mała tabela.

Ważne role w reprezentacji Podkarpacia odgrywali podopieczni trenera Stali Stalowa Wola Jacka Wojtanowicza: Maciej Malecki, Maksymilian Wojtanowicz, Tomasz Skuciński i Krzysztof Zając, który został dodatkowo wyróżniony jako najlepszy zawodnik kadry Podkarpacia.

Indywidualne wyróżnienie otrzymał także Artur Młot (UKS Basket 15 Przemyśl) który został królem strzelców turnieju, natomiast MVP całych zawodów wybrano Kamila Pałkę z reprezentacji Małopolski.

Wyniki: Podkarpackie – Małopolskie 44:78, Opolskie – Lubelskie 61:53, Opolskie – Małopolskie 51:59, Podkarpackie – Opolskie 63:41, Małopolskie – Lubelskie 73:60, Podkarpackie – Lubelskie 57:60.

Kolejność: 1. Małopolskie 6 pkt, 2. Opolskie 4 pkt, 3. Podkarpackie 4 pkt, 4. Lubelskie 4 pkt.