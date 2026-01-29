Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Nisko 29 stycznia 2026

Czterech poszukiwanych zatrzymanych w powiecie niżańskim

Niżańscy policjanci przeprowadzili działania w ramach akcji „Poszukiwany”, których celem było zatrzymanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Akcja była prowadzona na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez sądy i prokuratury.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

27 stycznia funkcjonariusze ze wszystkich wydziałów - kryminalni, dzielnicowi, policjanci prewencji oraz ruchu drogowego - prowadzili wzmożone działania na terenie powiatu. Dzięki zebranym informacjom ustalili miejsca pobytu osób celowo unikających odpowiedzialności karnej.

W efekcie zatrzymano cztery osoby poszukiwane nakazami doprowadzenia. Jeden z mężczyzn trafił do zakładu karnego, natomiast pozostali po wykonaniu czynności zostali zwolnieni.

Policja przypomina, że każdy może pomóc w ujęciu osób poszukiwanych, przekazując informacje anonimowo, m.in. za pośrednictwem internetu. Jednocześnie funkcjonariusze ostrzegają, że ukrywanie osób poszukiwanych jest przestępstwem i grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
80 lat teatru w jednej opowieści. Kuratorskie oprowadzanie po wystawie w MDK
Stalowa Wola
80 lat teatru w jednej opowieści. Kuratorskie oprowadzanie po wystawie w MDK
Będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa między Jeżowem a Nowym Nartem
Jeżowe
Będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa między Jeżowem a Nowym Nartem
Chaos pod „Piątką”. Rodzice łamią zakaz wjazdu i narażają dzieci
Stalowa Wola
Chaos pod „Piątką”. Rodzice łamią zakaz wjazdu i narażają dzieci
Mariusz Biel niesamowity jest!
Stalowa Wola
Mariusz Biel niesamowity jest!
Wyjątkowe urodziny w Szyperkach. Pan Antoni Bukryj ma już 101 lat
Jarocin
Wyjątkowe urodziny w Szyperkach. Pan Antoni Bukryj ma już 101 lat
Młode talenty i wielcy kompozytorzy. Wyjątkowy koncert Lwowskiej Orkiestry Kameralnej w MDK
Stalowa Wola
Młode talenty i wielcy kompozytorzy. Wyjątkowy koncert Lwowskiej Orkiestry Kameralnej w MDK
SOWIK czeka energetyczna modernizacja
Stalowa Wola
SOWIK czeka energetyczna modernizacja
„Jak maki mieniące” - kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera
Stalowa Wola
„Jak maki mieniące” - kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu