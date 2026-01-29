Czterech poszukiwanych zatrzymanych w powiecie niżańskim

27 stycznia funkcjonariusze ze wszystkich wydziałów - kryminalni, dzielnicowi, policjanci prewencji oraz ruchu drogowego - prowadzili wzmożone działania na terenie powiatu. Dzięki zebranym informacjom ustalili miejsca pobytu osób celowo unikających odpowiedzialności karnej.

W efekcie zatrzymano cztery osoby poszukiwane nakazami doprowadzenia. Jeden z mężczyzn trafił do zakładu karnego, natomiast pozostali po wykonaniu czynności zostali zwolnieni.

Policja przypomina, że każdy może pomóc w ujęciu osób poszukiwanych, przekazując informacje anonimowo, m.in. za pośrednictwem internetu. Jednocześnie funkcjonariusze ostrzegają, że ukrywanie osób poszukiwanych jest przestępstwem i grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.