Recital fortepianowy
Nisko 19 stycznia 2026

Czterech policjantów z powiatu niżańskiego przeszło na emeryturę

W Komendzie Powiatowej Policji w Nisku odbyło się uroczyste pożegnanie czterech funkcjonariuszy, którzy po wielu latach służby przeszli na zasłużoną emeryturę. W wydarzeniu uczestniczyło kierownictwo jednostki, policjanci oraz pracownicy cywilni.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Ze służbą pożegnali się: asp. szt. Roman Łyko, kierownik Posterunku Policji w Harasiukach, asp. szt. Krzysztof Rup, kierownik Posterunku Policji w Jeżowem, asp. szt. Robert Gil, kierownik Ogniwa Wspomagającego, oraz asp. szt. Mariusz Juśko, pełniący służbę jako dyżurny niżańskiej komendy.

Pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nisku mł. insp. Rajmund Murek wraz z zastępcą, kom. Damianem Łasakiem, podziękowali odchodzącym funkcjonariuszom za wieloletnią, rzetelną i pełną poświęceń służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego. Złożyli im również życzenia zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym.

Emerytowanych policjantów pożegnali także współpracownicy - zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy cywilni komendy.

