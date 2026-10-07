Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
space 4 talent
0.0 / 5
Stalowa Wola Radomyśl nad Sanem Pysznica 7 października 2026

Czterech pijanych kierowców w jeden weekend

Czterech nietrzeźwych kierujących zatrzymali w miniony weekend policjanci ze Stalowej Woli i okolic. Każdy z mężczyzn miał około 2 promili lub więcej alkoholu w organizmie. Wśród zatrzymanych było dwóch motocyklistów oraz kierowcy Renault i Forda.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek, 2 października, po godz. 15 na ul. Okulickiego w Stalowej Woli. Z ustaleń policjantów wynika, że kierowca Mini Coopera nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście, co doprowadziło do zderzenia.

Podczas wykonywania czynności okazało się, że 34-letni motocyklista był nietrzeźwy. Badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna z urazem nogi trafił do szpitala, jednak nie wymagał hospitalizacji.

Kolejne zgłoszenie wpłynęło w piątek po godz. 20. Dotyczyło kierowcy Renault poruszającego się ul. Poniatowskiego, który mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali samochód do kontroli. Za kierownicą siedział 55-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu.

W sobotę po godz. 20 policja otrzymała natomiast informację o motocykliście jadącym drogą dla rowerów na terenie gminy Pysznica. Także w tym przypadku podejrzenia dotyczące stanu kierującego się potwierdziły. 49-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Do czwartego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Przed godz. 2 policjanci zostali wezwani do Radomyśla nad Sanem, gdzie samochód zjechał do przydrożnego rowu.

Na miejscu zastali grupę osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. Policjanci ustalili, że Fordem miał kierować 22-letni mężczyzna. Badanie wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu. W zdarzeniu nikt nie został ranny.

Wszyscy czterej mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Stalowa Wola

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Drewniane bransoletki z Janem Pukiem
Stalowa Wola
Drewniane bransoletki z Janem Pukiem
Krab jeszcze groźniejszy
Stalowa Wola
Krab jeszcze groźniejszy
Anita Stanisława Ryba z nagrodą im. Franciszka Kotuli
Bojanów
Anita Stanisława Ryba z nagrodą im. Franciszka Kotuli
300 gramów marihuany w mieszkaniu 41-latka z Niska
Nisko
300 gramów marihuany w mieszkaniu 41-latka z Niska
Młoda „Stalówka” na zwycięskiej fali. Naporowski postrachem rywali
Stalowa Wola
Młoda „Stalówka” na zwycięskiej fali. Naporowski postrachem rywali
Stalowa Wola druga w Polsce pod względem wydatków na inwestycje
Stalowa Wola
Stalowa Wola druga w Polsce pod względem wydatków na inwestycje
Ścisk na szczycie stalowowolskiej okręgówki
Stalowa Wola
Ścisk na szczycie stalowowolskiej okręgówki
Stacja Huta Deręgowska
Ulanów
Stacja Huta Deręgowska
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu