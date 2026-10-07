Czterech pijanych kierowców w jeden weekend

Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek, 2 października, po godz. 15 na ul. Okulickiego w Stalowej Woli. Z ustaleń policjantów wynika, że kierowca Mini Coopera nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście, co doprowadziło do zderzenia.

Podczas wykonywania czynności okazało się, że 34-letni motocyklista był nietrzeźwy. Badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna z urazem nogi trafił do szpitala, jednak nie wymagał hospitalizacji.

Kolejne zgłoszenie wpłynęło w piątek po godz. 20. Dotyczyło kierowcy Renault poruszającego się ul. Poniatowskiego, który mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali samochód do kontroli. Za kierownicą siedział 55-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu.

W sobotę po godz. 20 policja otrzymała natomiast informację o motocykliście jadącym drogą dla rowerów na terenie gminy Pysznica. Także w tym przypadku podejrzenia dotyczące stanu kierującego się potwierdziły. 49-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Do czwartego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Przed godz. 2 policjanci zostali wezwani do Radomyśla nad Sanem, gdzie samochód zjechał do przydrożnego rowu.

Na miejscu zastali grupę osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. Policjanci ustalili, że Fordem miał kierować 22-letni mężczyzna. Badanie wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu. W zdarzeniu nikt nie został ranny.

Wszyscy czterej mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Stalowa Wola