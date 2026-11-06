Czterech koszykarzy Stali powalczy o awans do Dywizji A

W pierwszym dniu turnieju Podkarpacie, które znalazło się w grupie B, zmierzy się z reprezentacją Opolskiego (13.30) i Podlaskiego (18). W sobotę rywalami naszej drużyny będą: lubuskie (13) i lubelskie (18).

W grupie A rywalizować będą: kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i łódzkie.

W niedzielę (15.11) półfinały, finał oraz mecze o miejsca 5-8. Zwycięzca awansuje do Dywizji A. Obecnie tworzą ją reprezentacje: mazowieckiego (ubiegłoroczny zwycięzca), małopolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.