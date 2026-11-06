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Od lewej: Maciej Malecki, Tomasz Skuciński, Krzysztof Zając, Maksymilian Wojtanowicz
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Stalowa Wola 6 listopada 2026

Czterech koszykarzy Stali powalczy o awans do Dywizji A

Maciej Malecki, Tomasz Skuciński, Maksymilian Wojtanowicz oraz Krzysztof Zając - zawodnicy drużyny kadetów Stali Stalowa Wola będą reprezentować województwo podkarpackie w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Dywizji B w Radomiu, który rozpocznie się 13 listopada. Trenerem kadry Podkarpacia jest Krzysztof Młot, szkoleniowiec UKS Basket 15 Przemyśl.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W pierwszym dniu turnieju Podkarpacie, które znalazło się w grupie B, zmierzy się z reprezentacją Opolskiego (13.30) i Podlaskiego (18). W sobotę rywalami naszej drużyny będą: lubuskie (13) i lubelskie (18).
W grupie A rywalizować będą: kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i łódzkie.
W niedzielę (15.11) półfinały, finał oraz mecze o miejsca 5-8. Zwycięzca awansuje do Dywizji A. Obecnie tworzą ją reprezentacje: mazowieckiego (ubiegłoroczny zwycięzca), małopolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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