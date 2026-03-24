Czołówka Polski dla Powiatu Stalowowolskiego

Powiat Stalowowolski ponownie znalazł się w ścisłej krajowej czołówce samorządów. W najnowszej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2025 rok, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich, uplasował się na wysokim - 4. miejscu w Polsce w swojej kategorii.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

To najlepszy wynik w historii powiatu w tym zestawieniu, obejmującym jednostki liczące od 60 do 120 tys. mieszkańców - uznawane za najbardziej konkurencyjną grupę.

- Jest taka opinia, że 4. to najgorsze miejsce, jakie można zdobyć. Ja tak na to nie patrzę, bardzo się z tego 4. miejsca cieszę. W skali kraju to bardzo wysoka pozycja, zwłaszcza, że rywalizujemy w najsilniejszej kategorii - powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców. To wyróżnienie jest tym bardziej cenne, że nie jest to jeden z tych rankingów, w których wysokie lokaty są związane z uiszczeniem odpowiednich opłat. Ten konkurs jest bezpłatny, prowadzony przez ZPP w sposób bardzo skrupulatny i rzetelny, a co najważniejsze - bezstronnie oceniający pracę poszczególnych samorządów. Tu o lokacie decydują twarde dane oraz obiektywne i jednakowe dla wszystkich samorządów kryteria. I zgodnie z nimi, nasz powiat uplasował się za 2025 rok na wysokim - 4. miejscu w kraju. Jak dotąd, to nasz najlepszy wynik - mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Szeroki zakres oceny samorządów

Ranking ZPP organizowany jest co roku i opiera się na kompleksowej analizie działalności samorządów. Eksperci biorą pod uwagę m.in. działania prorozwojowe i inwestycyjne, jakość obsługi mieszkańców, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, bezpieczeństwo informacji, politykę zdrowotną i społeczną, a także inicjatywy ekologiczne i współpracę międzynarodową.

Aby zapewnić równe szanse, samorządy klasyfikowane są w kilku kategoriach - w zależności od liczby mieszkańców. Tytuł laureata trafia do jednostek zajmujących miejsca od 2 do 15, natomiast zwycięzca otrzymuje miano lidera rankingu. W tym roku w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców pierwsze miejsce zajął Powiat Raciborski.

Wieloletnia regularność

Powiat Stalowowolski może pochwalić się nie tylko tegorocznym sukcesem, ale i konsekwencją - od 2019 roku nieprzerwanie znajduje się w gronie 15 najlepszych powiatów w Polsce.

- Można powiedzieć, że jesteśmy weteranami wśród laureatów rankingu ZPP, ponieważ Powiat Stalowowolski jest klasyfikowany w najlepszej 15 powiatów - czyli jako laureat, nieprzerwanie od 2019 roku. I właśnie z tej regularności jestem najbardziej zadowolony, bo to najlepszy dowód na to, że w naszym działaniu nie ma pojedynczych zrywów, tylko od lat działamy konsekwentnie na wysokim poziomie - mówi starosta Janusz Zarzeczny

Nasz sąsiad, czyli Powiat Niżański, w tym samym rankingu i w tej samej kategorii uplasował się na dwunastej pozycji.

Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów rankingu odbędzie się w czerwcu w Karpaczu, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

avatar
