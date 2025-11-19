Miesięcznik
Stalowa Wola 19 listopada 2025

Czołówka na obwodnicy. 62-latka w szpitalu

Policjanci wyjaśniają okoliczności poważnego wypadku, do którego doszło 18 listopada przed godziną 14.30 na obwodnicy Stalowej Woli, w ciągu drogi krajowej nr 77. W wyniku czołowego zderzenia volkswagena z toyotą poszkodowane zostały trzy osoby.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 21-letni kierowca volkswagena, jadący od strony Niska, podczas manewru wyprzedzania zderzył się czołowo z nadjeżdżającą toyotą, którą kierowała 62-letnia kobieta.

Do szpitala przewieziono trzy osoby. Kierowca volkswagena oraz jego pasażer, po badaniach, nie wymagali dalszej hospitalizacji. W placówce medycznej pozostała kierująca toyotą.

Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny i sporządzili dokumentację niezbędną do ustalenia pełnych okoliczności zdarzenia. Droga krajowa nr 77 była całkowicie zablokowana do czasu zakończenia czynności. Ruch przywrócono po godzinie 18.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Komentarze

Aszer
2025-11-19 12:40:12
Kierowca nie wyprzedzał nikogo.
