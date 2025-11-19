Czołówka na obwodnicy. 62-latka w szpitalu

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 21-letni kierowca volkswagena, jadący od strony Niska, podczas manewru wyprzedzania zderzył się czołowo z nadjeżdżającą toyotą, którą kierowała 62-letnia kobieta.

Do szpitala przewieziono trzy osoby. Kierowca volkswagena oraz jego pasażer, po badaniach, nie wymagali dalszej hospitalizacji. W placówce medycznej pozostała kierująca toyotą.

Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny i sporządzili dokumentację niezbędną do ustalenia pełnych okoliczności zdarzenia. Droga krajowa nr 77 była całkowicie zablokowana do czasu zakończenia czynności. Ruch przywrócono po godzinie 18.