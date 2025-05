Człowiek z mgły Ryszarda Mścisza w MBP

Zebrane w książce krótkie opowiadania są w stylu fantasy, baśniowym czy bajkowym, czasem z dreszczykiem. Ich adresatem, czytelnikami była głównie młodzież licealna, jako że ukazywały się pierwotnie w piśmie Liceum w Jeżowem „Post Scriptum”. Ze strony autora była to zaś trochę gra literacka, zabawa konwencjami i gatunkami pod gust nastolatków, ale też chęć napisania utworów, które mogłyby się spodobać, zyskać ich przychylność.

– Gazetkowy żywot tych opowiastek był dość ulotny, ich zasięg ograniczony, więc pomyślałem, że warto je „utrwalić” w wydanej książce. W roku 2012, na dziesięciolecie gazetki „Post Scriptum”, ukazał się „Swojski diabeł i inne humoreski”, w którym znalazły się 44 teksty o charakterze humorystycznym. Utwory o tematyce szkolnej i pokazujące różne zdarzenia z życia pojawiły się w drugim zbiorku „Życie (u)daje szkołę”, który został wydany w roku 2018 i liczył 56 utworów. Trzeci „gazetkowy” zbiór tekstów – „Człowiek z mgły i inne opowiastki” – przynosi kolejne 34 utwory – mówi Ryszard Mścisz.

Literat żywi nadzieję, że opowiadanka się nie zestarzały i wciąż odnajdą drogę do młodego czytelnika, a jak zabłądzą do nieco starszego, to także będzie powód do satysfakcji…

Spotkanie z Ryszardem Mściszem organizuje Miejska Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie Literackie „Witryna w Stalowej Woli. Wstęp oczywiście wolny.