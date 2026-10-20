„Człowiek myślący” – wykład o człowieku i sztuce

Punktem wyjścia do rozmowy będzie sztuka i sposób, w jaki artyści różnych epok przedstawiali ludzkie myślenie, poszukiwanie prawdy i poznawanie świata. Uczestnicy przyjrzą się wizerunkom filozofów, uczonych i marzycieli, a także temu, jak na obrazach ukazywano refleksję, zwątpienie i twórczą wyobraźnię.

Wykład, który poprowadzą Marcin Folta i Tomasz Zbik, będzie okazją do zastanowienia się nad rolą intelektu, ciekawości i zadawania pytań w życiu człowieka.

Spotkanie odbędzie się w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 w Nisku.