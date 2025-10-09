Miesięcznik
Czerwone Gitary w Stalowej Woli! Diamentowa Trasa 60-lecia już 17 października

Legenda polskiej sceny muzycznej ponownie w Stalowej Woli! Już 17 października 2025 roku o godz. 19.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury wystąpią Czerwone Gitary – zespół, który od sześciu dekad towarzyszy Polakom w najpiękniejszych muzycznych wspomnieniach.

Diamentowa Trasa 60-lecia” to wyjątkowy koncert, podczas którego zabrzmią największe przeboje ze wszystkich płyt grupy – od ponadczasowych hitów po nowsze kompozycje. Dwugodzinna muzyczna podróż pełna wspomnień, wzruszeń i pozytywnej energii z pewnością porwie publiczność do wspólnego śpiewania.

Po ogromnym sukcesie jubileuszowej trasy z okazji 55-lecia zespołu, Czerwone Gitary ponownie wyruszają w Polskę, by świętować 60 lat działalności i nieustającej miłości fanów.

Skład zespołu:
Jerzy Skrzypczyk – perkusja, śpiew
Mieczysław Wądołowski – gitara akustyczna, śpiew
Arkadiusz Wiśniewski – gitara basowa, śpiew, aranżacje
Marek Jabłoński – gitara solowa
Marcin Niewęgłowski – gitara solowa, śpiew

🎟 Bilety dostępne online:
kupbilecik.pl
biletyna.pl
mdkstalowawola.bilety24.pl

oraz stacjonarnie w kasie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Nie przegap tego koncertu – będzie to prawdziwa muzyczna uczta dla wszystkich pokoleń!

/artykuł sponsorowany/

