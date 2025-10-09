Czerwone Gitary w Stalowej Woli! Diamentowa Trasa 60-lecia już 17 października

„Diamentowa Trasa 60-lecia” to wyjątkowy koncert, podczas którego zabrzmią największe przeboje ze wszystkich płyt grupy – od ponadczasowych hitów po nowsze kompozycje. Dwugodzinna muzyczna podróż pełna wspomnień, wzruszeń i pozytywnej energii z pewnością porwie publiczność do wspólnego śpiewania.
Po ogromnym sukcesie jubileuszowej trasy z okazji 55-lecia zespołu, Czerwone Gitary ponownie wyruszają w Polskę, by świętować 60 lat działalności i nieustającej miłości fanów.
Skład zespołu:
Jerzy Skrzypczyk – perkusja, śpiew
Mieczysław Wądołowski – gitara akustyczna, śpiew
Arkadiusz Wiśniewski – gitara basowa, śpiew, aranżacje
Marek Jabłoński – gitara solowa
Marcin Niewęgłowski – gitara solowa, śpiew
🎟 Bilety dostępne online:
kupbilecik.pl
biletyna.pl
mdkstalowawola.bilety24.pl
oraz stacjonarnie w kasie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
Nie przegap tego koncertu – będzie to prawdziwa muzyczna uczta dla wszystkich pokoleń!
/artykuł sponsorowany/
