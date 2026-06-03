Czerwiec w kolorze dojrzałej truskawki

To miesiąc, w którym nasze ulice przystrojone zielenią brzózek stają się sceną procesji Bożego Ciała. Widok dzieci w komunijnych bielach sypiących płatki kwiatów przed monstrancją to jeden z tych obrazów, które najpiękniej definiują nasze przywiązanie do tradycji i wiary. A ledwie zdążymy wytrzeć łzy ze wzruszenia, ostatni dzwonek, w tym roku 26 czerwca, oficjalnie wyśle młodzież na zasłużone wakacje. Tak wygląda czerwiec: uroczysty i radosny zarazem.

W tym krajobrazie pełnym życia, przyglądamy się sprawom, które budują przyszłość naszego regionu. Temat numeru, „Przebudzenie koreańskiego tygrysa”, to historia, której Stalowa Wola potrzebowała. Po długich miesiącach milczenia, które niektórym dawały asumpt do snucia czarnych scenariuszy, prezes SK nexilis Poland, Donghwan Shin, mówi wprost: Stalowa Wola to dla nas strategiczna lokalizacja. Certyfikacje trwają, rekrutacja ruszyła, a to w tym biznesie zawsze ostatni dzwonek przed startem. Wyjaśniamy, dlaczego koreański gigant nie tylko tutaj zostaje, ale zamierza stać się jednym z motorów napędowych podkarpackiego przemysłu.

Dbając o przyszłość regionu, nie możemy uciekać od tematów wymagających, zwłaszcza od panów, odrobiny szczerości wobec samych siebie. „Mężczyźni przychodzą zbyt późno” to więcej niż tytuł artykułu; to diagnoza, którą dr Michał Trąbka stawia bez ogródek. Nowoczesna urologia leczy dziś skutecznie i małoinwazyjnie, pod warunkiem, że pacjent pojawi się w gabinecie, zanim problem sam zadecyduje za niego. Jeden telefon do specjalisty bywa najważniejszą decyzją zdrowotną w życiu mężczyzny. Naprawdę.

Schodzimy też na ziemię, a konkretnie na parking przy VIVO!, gdzie kończy się era całkowitej dowolności. „Przedsmak parkingowych opłat” to analiza nowych zasad, które już zmieniają zakupowe nawyki Stalowowolan. Trzy godziny za darmo, to nadal więcej niż w niejednym polskim mieście, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Sprawdzamy, dokąd ta droga prowadzi i czy ulica Okulickiego jest następna w kolejce.

Szanowni Przedsiębiorcy, Partnerzy „Sztafety”, czerwiec to moment, w którym lokalny rynek pulsuje energią równie intensywnie jak słońce nad Sanem. Numer po numerze docieramy do tysięcy rąk w tym regionie, do ludzi, którzy tu mieszkają, kupują i korzystają z Państwa usług. Lokalna gazeta to najkrótszy most między przedsiębiorcą a jego sąsiadem, klientem. Zapraszamy do grona tych, którzy już to wiedzą, a tych, którzy jeszcze nie, serdecznie zachęcamy, by dołączyli.

Wszystkim Czytelnikom życzę czerwca, który smakuje jak truskawka z odrobiną gęstej śmietany: słodkiego, słonecznego i bez pośpiechu. Niech letnie wieczory sprzyjają odpoczynkowi, a lektura „Sztafety”, czytanej niespiesznie w cieniu ogrodu, na tarasie czy w parku, przyniesie Państwu refleksję i inspirację. I niech oko na parkometry nie psuje nikomu humoru.

Zapraszam do lektury.

Z wyrazami szacunku i letnią radością,

Marzena Kościółek

Prezes Wydawnictwa Sztafeta