Basket Hills zajmuje aktualnie 9. miejsce w tabeli, ma na koncie 6 zwycięstw i 4 porażki. Na wyjazdach pokonał Wisłę Kraków 69:55, AZS Jarosław 90:71 i pempaVita Resovię 80:72.

Najlepszym strzelcem drużyny są najbardziej doświadczeni zawodnicy: 39-letni Szymon Łukasik (205 cm) - ze średnią 17,7 pkt/mecz oraz 32-letni Konrad Mamcarczyk - 15,5 pkt/mecz. Świetnie w statystykach ligowych w rubryce zbiórki prezentuje się Miosz Matyka z średnią 17,8 na mecz.W ubiegłym sezonie Stal pokonała u siebie Basket Hill 78:75 zapewniając sobie zwycięstwo w czwartej kwarcie wygranej 28:17. Bohaterem tamtego meczu został Jakub Kunc.

Stal Stalowa Wola - Basket Hills Bielsko-Biała (sobota, 21 listopada, godzina 17)