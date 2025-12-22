Miesięcznik
Metro - Nisko
Stalowa Wola 22 grudnia 2025

Czas na Cracovię i czwarte zwycięstwo z rzędu!

We wtorek, 23 grudnia koszykarze Stali Stalowa Wola spotkaniem z Cracovią rozpoczną rundę rewanżową fazy zasadniczej w drugiej lidze - grupa C. Czy „zielono-czarni” zdołają podtrzymać dobrą passę i zakończyć mecz czwartym zwycięstwem z rzędu? Na to oczywiście liczymy!

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Po 15 rozegranych spotkaniach koszykarze Stali mogą pochwalić się dodatnim bilansem zwycięstw i miejscem w górnej połowie tabeli. Bilans 8 zwycięstw i 7 porażek potwierdza, że po letnich zmianach kadrowych zespół trenera Rafała Partyki zrobił wyraźny krok do przodu i realnie liczy się w walce o play-off.

Cracovia zajmuje w tabeli odległe czternaste miejsce (5 zwycięstw - 10 porażek). Większość spotkań (10) rozgrywała na wyjazdach - wygrała tylko dwa; w ostatniej kolejce pokonała AZS AWF Miners Katowice 75:63, a wcześniej w Gliwicach rezerwy GTK 76:67.

W Krakowie na inaugurację drugoligowych rozgrywek Cracovia pokonała Stal 72:56. Dla zwycięzców najwięcej punktów zdobyli: Dawid Golus 19 (1x3 - najskuteczniejszy zawodnik Cracovii w pierwszej rundzie, 16,2 pkt śr./mecz) i Michał Bożomański 17. Dla Stali: Wiktor Siemianiuk 17 (4x3) i Łukasz Krzek 11.

Mecz Stal Stalowa Wola - Cracovia 1906, 23 grudnia (wtorek) - hala SiR w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej o godz. 18.

