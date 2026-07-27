Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Stalowa Wola 27 lipca 2026

Czas etno

Pierwszy EthnoVibes za nami. Dwa dni Rozwadów brzmiał międzynarodową muzyką. Czuć było zapachy kuchni żydowskiej, słychać echa dalekich i bliskich podróży. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że to był udany początek poważnego festiwalu.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Kto poświęcił dwa popołudnia i jeden poranek nie żałował. Na rynku w Rozwadowie spotkały się kultury i pokolenia. Ze sceny płynęła muzyka inspirowana ludowością w wykonaniu zespołów z Polski, Słowacji i Meksyku. Pod sceną były warsztaty tego, co ma korzenie w sztuce ludowej, a wraca na salony. Do sypialni chociażby indiańskie łapacze snów, które mógł wykonać każdy festiwalowych obdarzony choćby odrobiną cierpliwości i wyobraźni. Niezapomniane pozostanie niedzielne „Śniadanie na trawie” z Ewą Chwałką, która opowiadała o swojej wędrówce przez Łuk Karpat. Andrzej Wesołowski zdradzał tajniki kuchni żydowskiej, a Tomasz Adamek wiódł „Śladami rozwadowskich Żydów”. Były kiermasze i stragany z kulinariami, a nad wszystkim klimatyczny folk z Psio Crew na finał.

EthnoVibes ma w nazwie Festiwal, przez co można rozumieć, że weekendowe wydarzenie było udanym początkiem cyklicznych festiwalowych spotkań. W kraju nad Wisłą, jest moda na etno. Swoje festiwale mają Kraków i Poznań, a najsłynniejszym u nas festiwal odbywa się rokrocznie w podlaskiej Czeremsze. Rozwadów ma swoje tradycje i dobrze by było przypomnieć artystycznie, kto tu się zatrzymywał z wędrujących po starym szlaku handlowym.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nowe pojazdy dla MZK w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowe pojazdy dla MZK w Stalowej Woli
Front burzowy nadciąga nad region. IMGW ostrzega mieszkańców powiatu stalowowolskiego
Stalowa Wola
Front burzowy nadciąga nad region. IMGW ostrzega mieszkańców powiatu stalowowolskiego
Przystanek przy ul. Niezłomnych wyłączony z użytkowania
Stalowa Wola
Przystanek przy ul. Niezłomnych wyłączony z użytkowania
Miejska Potańcówka w Parku Zimnej Wody
Stalowa Wola
Miejska Potańcówka w Parku Zimnej Wody
Krwawnik - zapomniany strażnik zdrowia ludowego
Krwawnik - zapomniany strażnik zdrowia ludowego
Najem okazjonalny lokalu
Najem okazjonalny lokalu
Od parkietu Stali do świata Dalego
Stalowa Wola
Od parkietu Stali do świata Dalego
Dwie tenisistki MKT Stalowa Wola w finale OTK Kraśnicka Malina Cup
Stalowa Wola
Dwie tenisistki MKT Stalowa Wola w finale OTK Kraśnicka Malina Cup
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu