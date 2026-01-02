Czas Baobabów

Baobab-G to nowoczesny sprzęt do stawiana zapór minowych posadowiony na uniwersalnym podwoziu armatohaubicy Krab. Pojazd jest w stanie zaminować pas ziemi o długości 1,8 km i szerokości do 180 m, w nico ponad 20 min., lokując na tym pasie blisko 600 min. W pierwszych założeniach miały to być tylko miny przeciwpancerne, ale po ostatnim rozwoju sytuacji międzynarodowych brane są pod uwagę miny innego przeznaczenia. W ten sposób zatrzymuje się lub opóźnia marsz przeciwnika na polu walki.

HSW rozpocznie dostawy Baobabów-G za trzy lata. Razem z pojazdami wojsko dostanie części zamienne i symulator do ćwiczeń. W ramach kontraktu Huta będzie też szkolić załogo transporterów. Baobab na podwoziu gąsienicowym jest szykowany do współpracy z ciężkimi jednostkami pancernymi operującymi w trudnym terenie. Ma zastąpić służące w armii Krotony, również wyprodukowane w HSW. W przyszłym roku stalowowolska zbrojownia rozpocznie dostawy 24. zamówionych przez wojsko trzy lata wcześniej Baobabów-K. To kołowa wersja automatu do stawiania zapór minowych usadowiona na terenowej ciężarówce jelcz. Baobab-K ma powstrzymywać natarcia sił pancerno-zmechanizowanych przeciwnika.