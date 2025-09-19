Czarni zamierzają zrobić to samo, co zrobił Sokół…

W sześciu pozostałych odnieśli 2 zwycięstwa w lidze (Stal Nowa Dęba 3:1, Tanew Wólka Tanewska 3:1) i 3 w rozgrywkach Pucharu Polski (GKS Groble 4:0, Junior Zakrzów 3:0 i San Stalowa Wola 3:1), a spotkanie ligowe z rezerwami Siarki zremisowali 4:4.

Pogoń dobrze sobie radzi w delegacji, ale tak samo dobrze spisują się na swoim obiekcie piłkarze Czarnych Lipa. Jedenastka trenera Adriana Chamery wygrała w Lipie z San Kłyżów 3:1, LKS Brzyska Wola 4:1 i z LZS Zdziary 2:0 i zremisowała z Unią Nowa Sarzyna 1:1.

Kibice beniaminka z Lipy gorąco wierzą w to, że ta dobra passa zostanie podtrzymana w sobotę. Że ich drużyna będzie drugą po Sokole Kamień, która odeśle Pogoń do domu bez punktów…

8. kolejka

20 września (sobota): Czarni Lipa - Pogoń Leżajsk (11), Jeziorak Chwałowice - LZS Zdziary (13), Unia Nowa Sarzyna - Stal II Stalowa Wola (16.30), San Kłyżów - Stal Nowa Dęba (16.30),

21 września (niedziela): Sokół Kamień - Siarka II (14), Tanew Wólka Tanewska - Olimpia Pysznica (16), Słowianin Grębów - Sparta Jeżowe (16).

Pauzuje LKS Brzyska Wola.