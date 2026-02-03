Czad i pożary w sezonie grzewczym. Policja w Nisku apeluje o ostrożność

Wiele osób do ogrzewania mieszkań używa kominków, pieców niskiej jakości lub urządzeń gazowych. Niewłaściwe użytkowanie lub brak regularnych przeglądów może prowadzić do poważnych zagrożeń. Szczególnie niebezpieczny jest tlenek węgla, potocznie nazywany czadem. Jest on bezwonny, niewidoczny i nawet niewielka jego ilość może stanowić śmiertelne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Jedną z najczęstszych przyczyn pożarów w okresie grzewczym jest niedrożność przewodów kominowych. Nagromadzona sadza, która nie jest regularnie usuwana, może doprowadzić do zapalenia się komina. Brak konserwacji przewodów kominowych zwiększa również ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.

Policjanci zwracają uwagę, że skutecznym sposobem ograniczenia ryzyka zaczadzenia jest montaż czujników tlenku węgla w domach i mieszkaniach. Urządzenia te wykrywają nadmierne stężenie czadu w powietrzu i emitują sygnał alarmowy, umożliwiając szybką reakcję i opuszczenie zagrożonego pomieszczenia.

Niżańscy funkcjonariusze przypominają także o regularnych przeglądach instalacji elektrycznych i urządzeń grzewczych. Uszkodzenia, szczególnie w starszych instalacjach, mogą prowadzić do zwarć, a w konsekwencji do pożarów. Dodatkowe zagrożenie stanowią przenośne ogrzewacze elektryczne, które - choć wygodne - wymagają właściwego użytkowania. Nie należy pozostawiać ich bez nadzoru ani ustawiać w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak firany, dywany czy meble. Policja przestrzega również przed podłączaniem kilku urządzeń grzewczych do jednej listwy zasilającej, co może przeciążyć instalację.

Funkcjonariusze apelują, aby unikać prowizorycznych rozwiązań grzewczych, nie przegrzewać pomieszczeń oraz zawsze stosować się do instrukcji producentów urządzeń. Regularna konserwacja i rozsądne użytkowanie sprzętu mogą znacząco zmniejszyć ryzyko pożaru i zagrożenia życia.