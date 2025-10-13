Cysterna przewróciła się na obwodnicy Stalowej Woli. Droga zablokowana

Do zdarzenia doszło przed godziną 11, w rejonie Elektrociepłowni Stalowa Wola. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierowca ciężarówki musiał gwałtownie hamować, w wyniku czego jedna z cystern znajdujących się na przyczepie przewróciła się.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Służby zabezpieczyły miejsce i przystąpiły do działań. Jak informuje policja, droga krajowa nr 77 jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Konieczne będzie przepompowanie zawartości cysterny, zanim pojazd zostanie podniesiony i usunięty z jezdni. Policjanci kierują ruch na objazdy i apelują do kierowców o ostrożność.