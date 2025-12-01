Miesięcznik
Metro - Nisko
Nisko 25 grudnia 2025

Cykl Koncertów Kolęd Niżańskiej Orkiestry Kameralnej

W sezonie 2025/2026 Niżańska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Michała Zagai zaprasza na cykl pięciu Koncertów Kolędowych, realizowanych po raz pierwszy w tak rozbudowanej formule oraz w nowych lokalizacjach.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Niżańska Orkiestra Kameralna działa nieprzerwanie od 2019 roku jako samodzielna, niesformalizowana grupa muzyków, połączonych wspólną pasją do muzyki i potrzebą tworzenia wartościowych wydarzeń artystycznych w regionie. Zespół powstał z oddolnej inicjatywy i do dziś rozwija się niezależnie, opierając swoją działalność na zaangażowaniu, współpracy oraz autentycznej radości wspólnego muzykowania. Celem Orkiestry jest upowszechnianie koncertowego repertuaru oraz budowanie przestrzeni do spotkań z muzyką, bliskich lokalnej wspólnocie.

Podczas koncertów Orkiestra wystąpi pod batutą Michała Zagai w towarzystwie chóru przygotowanego przez Karolinę Nowak. W projekcie wezmą również udział goście specjalni – Ala i Ola Tracz, uczestniczki trzeciej edycji programu The Voice Kids Poland oraz laureatki licznych konkursów wokalnych o randze międzynarodowej.

Terminy i miejsca koncertów:

27 grudnia 2025, godz. 19:00 – Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie
28 grudnia 2025, godz. 18:30 – Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach
3 stycznia 2026, godz. 18:00 – Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach
4 stycznia 2026, godz. 12:00 – Kościół św. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipie

Koncert finałowy odbędzie się 6 stycznia 2026 roku o godz. 19:00 w Kościele św. Józefa Oblubieńca w Nisku. Wydarzenie zostanie połączone ze zbiórką charytatywną na rzecz Aleksandry Rumak, 16-letniej mieszkanki Niska.

Aleksandra Rumak od 2020 roku zmaga się z ciężką chorobą nowotworową – złośliwym guzem mózgu. Przeszła operację neurochirurgiczną, intensywną chemioterapię oraz radioterapię obejmującą całą głowę i kręgosłup. Leczenie spowodowało liczne powikłania zdrowotne, w tym niedowład, osteoporozę wtórną, złamania kręgów oraz choroby współistniejące. Obecnie Ola pozostaje pod stałą opieką specjalistów i regularnie przechodzi kosztowne leczenie oraz rehabilitację.

Cały dochód ze zbiórki prowadzonej podczas koncertu finałowego zostanie przeznaczony na dalsze leczenie i rehabilitację Aleksandry Rumak. Szczegółowe informacje oraz możliwość wsparcia online dostępne są na stronie Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą: https://dzieciom.pl/podopieczni/38307

Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Podczas wydarzeń, z wyjątkiem koncertu finałowego, prowadzona będzie dobrowolna zbiórka na dalszą działalność Niżańskiej Orkiestry Kameralnej.

Koncerty zostały zrealizowane przy wsparciu Gminy i Miasta Nisko.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

