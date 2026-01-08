Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 8 stycznia 2026

Cygańska muzyka, taniec i ogień emocji – Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy w MDK

Miłośników barwnej muzyki cygańskiej czeka wyjątkowe wydarzenie. Już wkrótce na scenie MDK wystąpi legendarny zespół Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy, który od lat zachwyca publiczność w Polsce i na świecie energią, temperamentem oraz wiernością romskim tradycjom.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Zespół powstał w 1987 roku pod nazwą Don Vasyl i Roma. „Roma” nie była tu przypadkowa – trzon formacji stanowili muzycy legendarnej grupy Roma, znanej z licznych tournée po całym globie. Artyści koncertowali m.in. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku oraz na scenie słynnej paryskiej Olimpii, zapisując się na trwałe w historii muzyki romskiej.

Z biegiem lat Don Vasyl nie tylko kontynuował tę tradycję, ale również odkrywał i promował nowe, utalentowane cygańskie gwiazdy. Publiczność mogła poznać takie nazwiska jak Dziani, Wasyl Junior, Elza, Patrycja, Carmen czy Tobi. To właśnie wtedy formacja zaczęła występować jako Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy, zachowując swój unikalny charakter i artystyczne dziedzictwo Romy.

Koncert w MDK będzie okazją do usłyszenia największych przebojów, pełnych pasji pieśni o miłości i wolności, a także do przeżycia prawdziwego muzycznego święta, w którym nie brakuje tańca, żywiołowych rytmów i gorącej atmosfery.

Bilety dostępne są:

To wydarzenie, którego nie mogą przegapić wszyscy, którzy cenią autentyczność, tradycję i muzykę graną prosto z serca.

/artykuł sponsorowany/

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
Kamila Guczał zastapiła Mariusza Stasiaka na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Kamila Guczał zastapiła Mariusza Stasiaka na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli
Zaklikowskie kolędowanie
Zaklików
Zaklikowskie kolędowanie
Strażacy z Powiatu Niżańskiego przeszkoleni w pierwszej pomocy i prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych
Rudnik nad Sanem
Strażacy z Powiatu Niżańskiego przeszkoleni w pierwszej pomocy i prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych
Radni Powiatu Niżańskiego zdecydowali o inwestycjach i finansach
Nisko
Radni Powiatu Niżańskiego zdecydowali o inwestycjach i finansach
Miłosz przywitał 2026 rok w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Miłosz przywitał 2026 rok w Stalowej Woli
Epiphanos w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Epiphanos w Stalowej Woli
2025 rokiem aktywności i nowych inicjatyw w stalowowolskiej bibliotece
Stalowa Wola
2025 rokiem aktywności i nowych inicjatyw w stalowowolskiej bibliotece
Sylwestrowy Marsz Pamięci na Górach Tułowych
Stalowa Wola
Sylwestrowy Marsz Pamięci na Górach Tułowych
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu