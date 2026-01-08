Cygańska muzyka, taniec i ogień emocji – Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy w MDK

Zespół powstał w 1987 roku pod nazwą Don Vasyl i Roma. „Roma” nie była tu przypadkowa – trzon formacji stanowili muzycy legendarnej grupy Roma, znanej z licznych tournée po całym globie. Artyści koncertowali m.in. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku oraz na scenie słynnej paryskiej Olimpii, zapisując się na trwałe w historii muzyki romskiej.

Z biegiem lat Don Vasyl nie tylko kontynuował tę tradycję, ale również odkrywał i promował nowe, utalentowane cygańskie gwiazdy. Publiczność mogła poznać takie nazwiska jak Dziani, Wasyl Junior, Elza, Patrycja, Carmen czy Tobi. To właśnie wtedy formacja zaczęła występować jako Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy, zachowując swój unikalny charakter i artystyczne dziedzictwo Romy.

Koncert w MDK będzie okazją do usłyszenia największych przebojów, pełnych pasji pieśni o miłości i wolności, a także do przeżycia prawdziwego muzycznego święta, w którym nie brakuje tańca, żywiołowych rytmów i gorącej atmosfery.

Bilety dostępne są:

online: Bilety MDK , kupbilecik.pl ,

stacjonarnie: w kasie MDK od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–16.00.

To wydarzenie, którego nie mogą przegapić wszyscy, którzy cenią autentyczność, tradycję i muzykę graną prosto z serca.

