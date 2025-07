Zdjęcie: Tak, krok po kroku, możemy znaleźć cyfrową drogę do każdego grobu na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli

– Z ogromną satysfakcją mogę dziś podzielić się czymś, nad czym pracowałem przez blisko 10 miesięcy — autorską, nowoczesną wyszukiwarką grobów zintegrowaną z Google Maps. Od lat wiedziałem, że papierowy plan cmentarza i standowa wyszukiwarka grobów to za mało, żeby ułatwić rodzinom i bliskim szybkie odnalezienie grobów na dużym i złożonym terenie cmentarza. Dlatego postanowiłem połączyć dokładne pomiary geodezyjne z technologią Google Maps, aby stworzyć intuicyjny system, który krok po kroku zaprowadzi każdego dokładnie tam, gdzie trzeba – napisał na swoim profilu na FB Piotr Banaczyk, prezes zarządu MEMENTO, spółki administrującej Cmentarzem Komunalnym w Stalowej Woli.

Każdy z ponad 18 tysięcy grobów został precyzyjnie oznaczony na cyfrowej mapie — samodzielnie wykonał on wszystkie pomiary specjalistycznym sprzętem, żeby każdy punkt był zgodny z rzeczywistością co do... centymetra.

Teraz wystarczy zeskanować kod QR na terenie cmentarza lub wejść na stronę memento.com.pl, wpisać nazwisko i... resztą zajmie się nawigacja Google.

Dzięki temu systemowi Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli jest dziś jedną z najnowocześniej zarządzanych nekropolii w Polsce. Dodatkowo złożone zostały już zamówienia na nowe tablice informacyjne, które w niedługim czasie zostaną zamontowane przy wyjściach na cmentarz — żeby każdy mógł łatwo skorzystać z wyszukiwarki na miejscu.

– Dla mnie to dowód, że nawet w tak szczególnej przestrzeni, jaką jest cmentarz, technologia może realnie pomagać — z szacunkiem do tradycji i pamięci o tych, którzy odeszli – dodał Piotr Banaczyk, dziękując wszystkim, którzy wspierali go w tym projekcie.