Ćwiczenia służb na terenie stalowowolskiej elektrociepłowni

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli. W działaniach wzięli udział m.in. policjanci ze Stalowej Woli, funkcjonariusze z SPKP w Rzeszowie, negocjatorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, strażacy z PSP w Stalowej Woli oraz medycy z Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Symulowany incydent rozpoczął się od zgłoszenia ataku przez Inżyniera Dyżurnego elektrociepłowni. Napastnicy wtargnęli do budynków, podłożyli ładunki wybuchowe i zabarykadowali się z dwoma zakładnikami na najwyższym piętrze. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policyjne, straż pożarną i służby medyczne. Po przeprowadzeniu ewakuacji i udzieleniu pomocy poszkodowanym, do akcji wkroczyli policyjni negocjatorzy. Gdy rozmowy z napastnikami nie przyniosły rezultatu, do działań przystąpili kontrterroryści, którzy uwolnili zakładników i zatrzymali sprawców.

Specjaliści z sekcji minersko-pirotechnicznej zabezpieczyli i unieszkodliwili podłożony ładunek wybuchowy. Na zakończenie strażacy sprawdzili budynki pod kątem ewentualnych zagrożeń.

Ćwiczenia zakończyły się wspólnym podsumowaniem i analizą działań, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zaangażowanych służb. Jak podkreślili organizatorzy, takie symulacje są kluczowe dla utrzymania wysokiej gotowości operacyjnej i sprawnej współpracy w sytuacjach realnego zagrożenia.