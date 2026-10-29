Ćwiczenia obronne w powiecie niżańskim

Ćwiczeniami kierował starosta niżański Robert Bednarz. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, jednostek OSP z terenu powiatu, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, 32. Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku, 3. Kompanii Regulacji Ruchu w Nisku oraz Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie.

Ćwiczenia składały się z części teoretycznej i praktycznej. Najpierw przeprowadzono grę decyzyjną, podczas której uczestnicy analizowali procedury reagowania na zagrożenia i zasady współpracy w sytuacji kryzysowej.

Następnie działania przeniosły się w rejon zalewu Glinianka w Ulanowie i pobliskiego kompleksu leśnego. Scenariusz zakładał atak dywersyjny na kolumnę wojsk sojuszniczych, groźną kolizję drogową, pożar lasu oraz zaginięcie osoby postronnej.

Służby sprawdziły współpracę podczas akcji ratowniczo-gaśniczej, działań policyjnych i poszukiwawczych. Zarząd Dróg Powiatowych odpowiadał za udrożnienie tras, a żołnierze 32. Batalionu Lekkiej Piechoty wspierali poszukiwania w lesie. Poszkodowanym udzielono pomocy medycznej, a przejezdność szlaku komunikacyjnego została przywrócona.

Jak podkreślił starosta niżański Robert Bednarz, skuteczne przygotowanie na sytuacje kryzysowe wymaga współdziałania wszystkich podmiotów realizujących zadania obronne na terenie powiatu. Regularne ćwiczenia pozwalają sprawdzać procedury, doskonalić współpracę i przygotowywać się na sytuacje, w których od sprawności działania służb zależy ludzkie życie.

Starosta podziękował również pracownikom zaangażowanym w przygotowanie przedsięwzięcia: Angelice Sudoł, podinspektor ds. obywatelskich i obronnych Starostwa Powiatowego w Nisku, Michałowi Piędlowi, odpowiedzialnemu za Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, oraz Tomaszowi Tryce, naczelnikowi Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego.

Podsumowanie ćwiczeń opublikowano z opóźnieniem. Dzień po ich przeprowadzeniu społeczność powiatu niżańskiego dotknęła tragedia – podczas służby zginęło dwóch strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Z tego powodu publikację przesunięto, by uszanować powagę sytuacji i czas żałoby.

- Tragiczne wydarzenia z 16 października przypominają, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na strażakach i pozostałych służbach ratowniczych, a także jak ważne są ich profesjonalne przygotowanie, wzajemne zaufanie i gotowość do działania w najtrudniejszych okolicznościach - podkreślił Robert Bednarz.