Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Nisko Ulanów 29 października 2026

Ćwiczenia obronne w powiecie niżańskim

W połowie października w powiecie niżańskim przeprowadzono ćwiczenia obronne „SZLAK - 2026”. Ich celem było sprawdzenie gotowości służb i administracji do działania w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas zagrożeń dywersyjnych i hybrydowych.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Ćwiczeniami kierował starosta niżański Robert Bednarz. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, jednostek OSP z terenu powiatu, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, 32. Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku, 3. Kompanii Regulacji Ruchu w Nisku oraz Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie.

Ćwiczenia składały się z części teoretycznej i praktycznej. Najpierw przeprowadzono grę decyzyjną, podczas której uczestnicy analizowali procedury reagowania na zagrożenia i zasady współpracy w sytuacji kryzysowej.

Następnie działania przeniosły się w rejon zalewu Glinianka w Ulanowie i pobliskiego kompleksu leśnego. Scenariusz zakładał atak dywersyjny na kolumnę wojsk sojuszniczych, groźną kolizję drogową, pożar lasu oraz zaginięcie osoby postronnej.

Służby sprawdziły współpracę podczas akcji ratowniczo-gaśniczej, działań policyjnych i poszukiwawczych. Zarząd Dróg Powiatowych odpowiadał za udrożnienie tras, a żołnierze 32. Batalionu Lekkiej Piechoty wspierali poszukiwania w lesie. Poszkodowanym udzielono pomocy medycznej, a przejezdność szlaku komunikacyjnego została przywrócona.

Jak podkreślił starosta niżański Robert Bednarz, skuteczne przygotowanie na sytuacje kryzysowe wymaga współdziałania wszystkich podmiotów realizujących zadania obronne na terenie powiatu. Regularne ćwiczenia pozwalają sprawdzać procedury, doskonalić współpracę i przygotowywać się na sytuacje, w których od sprawności działania służb zależy ludzkie życie.

Starosta podziękował również pracownikom zaangażowanym w przygotowanie przedsięwzięcia: Angelice Sudoł, podinspektor ds. obywatelskich i obronnych Starostwa Powiatowego w Nisku, Michałowi Piędlowi, odpowiedzialnemu za Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, oraz Tomaszowi Tryce, naczelnikowi Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego.

Podsumowanie ćwiczeń opublikowano z opóźnieniem. Dzień po ich przeprowadzeniu społeczność powiatu niżańskiego dotknęła tragedia – podczas służby zginęło dwóch strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Z tego powodu publikację przesunięto, by uszanować powagę sytuacji i czas żałoby.

- Tragiczne wydarzenia z 16 października przypominają, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na strażakach i pozostałych służbach ratowniczych, a także jak ważne są ich profesjonalne przygotowanie, wzajemne zaufanie i gotowość do działania w najtrudniejszych okolicznościach - podkreślił Robert Bednarz.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nowe ścieżki rowerowe i wiaty przy szkołach oraz urzędach w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowe ścieżki rowerowe i wiaty przy szkołach oraz urzędach w Stalowej Woli
Alkohol pod lupą policjantów i komisji
Stalowa Wola
Alkohol pod lupą policjantów i komisji
Nadleśnictwo Rozwadów zainteresowane zakupem lasów. Jakie działki wchodzą w grę?
Stalowa Wola
Nadleśnictwo Rozwadów zainteresowane zakupem lasów. Jakie działki wchodzą w grę?
Wielkimi krokami zbliża się Bieg Niepodległości
Stalowa Wola
Wielkimi krokami zbliża się Bieg Niepodległości
„Stalówki” na półmetku. Trzy zwycięstwa i trzy porażki
Stalowa Wola
„Stalówki” na półmetku. Trzy zwycięstwa i trzy porażki
Pożar w zakładzie przetwórstwa aluminium w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Pożar w zakładzie przetwórstwa aluminium w Stalowej Woli
Ponad 11,6 mln zł na Marinę Nisko. Ruszy budowa przy Podwolinie
Nisko
Ponad 11,6 mln zł na Marinę Nisko. Ruszy budowa przy Podwolinie
Seniorka ze Stalowej Woli nie dała się oszukać
Stalowa Wola
Seniorka ze Stalowej Woli nie dała się oszukać
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu