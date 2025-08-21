„Cukierkowy” plac zabaw powstanie na osiedlu Poręby

- Trwają zaawansowane prace modernizacyjne na osiedlu Poręby – a jednocześnie projektujemy nową, zieloną, piękną przestrzeń między szkołą, przedszkolem i blokami! Dzisiaj chciałbym przedstawić wyjątkowy model ‘cukierkowego’ placu zabaw, który wkrótce powstanie w tym miejscu! – napisał prezydent.

To pierwszy element większej strefy rekreacyjnej, która oprócz placu zabaw ma obejmować alejki, tereny zielone oraz tężnię solankową.

- Kolorowy, cukierkowy plac zabaw sprawi, że śmiech dzieci będzie tu rozbrzmiewał najgłośniej! Czy można sobie wyobrazić dziecięcymi oczami coś lepszego niż pokonywanie przeszkód pomiędzy wielkimi cukierkami, lizakami i innymi słodkościami? – dodał Nadbereżny.

Inspiracją dla projektu są słowa ŚP Księdza Proboszcza Jerzego Warchoła, który mocno zapisał się w sercach mieszkańców osiedla: „Co najważniejsze, nie zapomnij o śmiechu”. Plac ma sprzyjać wspólnej radości, zabawie i integracji całej lokalnej społeczności.