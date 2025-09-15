Miesięcznik
Zielone Osiedle
Stalowa Wola 15 września 2025

CSM Kuźnia Koszykówki zwycięzcą Stalowa Wola Basket Cup II. Stal na miejscu trzecim

Przez trzy dni, od piątku do niedzieli, w hali SiR przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli rozgrywano 2. edycję koszykarskiego turnieju „Stalowa Wola Basket Cup II”, w którym mogły sprawdzić się przed inauguracją ligowych rozgrywek kadeckie zespoły: Siarki Tarnobrzeg, UJK Kielce, Sokoła Łańcut, Biało-Czarnych Kraśnik, Stali Stalowa Wola i organizatora wydarzenia CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Turniej zakończył się zwycięstwem podopiecznych trenera Jerzego Szambelana. Drużyna Kuźni Koszykówki odniosła komplet zwycięstw. W pierwszym dniu zawodów pokonała różnicą blisko 20 „oczek” UJK Kielce i różnicą blisko 50-punktów tarnobrzeską Siarkę. Drugiego dnia nie dała żadnych szans Sokołowi (78:49) i drużynie z Kraśnika (92:71), a trzeciego, w spotkaniu zamykającym turniej, wygrała derby miejskie ze Stalą Stalowa Wola (87:68).
Miejsce drugie zajął Sokół (4 zwycięstwa - 1 porażka), a trzecie Stal (2 zwycięstwa - 3 porażki). Kolejne miejsca: 4.UJK, 5. Siarka, 6. Biało-Czarni.

Po ostatnim meczu odbyło się oficjalne zamknięcie turnieju podczas którego nagrodzono najlepsze zespoły oraz wyróżnionych zawodników. Do All Stars zostali wybrani: Karol Orzechowski (Siarka), Piotr Skuciński (Stal), Aleksander Bręczewski (UJK), Ksawery Bednarz (Sokół) oraz Igor Pomarenko (Kuźnia Koszykówki).
Wyróżnienia indywidualne dla najlepszych zawodników poszczególnych drużyn: Antoni Sarna (Biało-Czarni), Krzysztof Włodarczyk (Siarka), Tomasz Ceynowa (UJK), Daniel Błyskal (Stal), Oskar Gnatek (Sokół), Jakub Siudzik (Kuźnia Koszykówki).
Nagroda specjalna przypadła trenerowi Jerzemu Szambelanowi, a wręczył mu ją młodszy kolega po fachu, najlepszy koszykarz w historii koszykówki stalowowolskiej, jego wychowanek, a dzisiaj szkoleniowiec CSM Kuźnia Koszykówki - Roman Prawica.

Wyniki (żródło CSM Kuźnia Koszykówki)
I dzień
SIARKA - STAL 70:66
SIARKA: Orzechowski 36, Włodarczyk 20, Janowski 8, Golik 2, Andrys 2, Niemirycz 1, Walas 1
STAL: Błyskal 21, Frankiewicz 19, Skuciński 18, Dziura 2, Zawisza 2, Czerwonka 2, Tomczak 2

KUŹNIA KOSZYKÓWKI – UJK KIELCE 81:60
KK: Pomarenko 27 (2x3), Siudzik 14, Wyka 11, Szeliga 9, Otto 9, Pachla 6, Kowalik 2, Skrzypczak 2, Maślanka 1
UJK: Bręczewski 24, Kowalski 13, Ceynowa 8, Sarnat 5, Kopciara 4, Tomalik 4, Jarząbek 2

SOKÓŁ – BIAŁO-CZARNI 117:37
SOKÓŁ: Seroka 18, Bednarz 16, Homa 15, Jurek 14, Gnatek 10, Kamuda 8, Ks.Zaręba Tłuczek 8, Szpunar 7, K.Zaręba K. 6, Pietrzak 4, Józefczyk 3
B-C: Sabeł 14, Pełka 7, Sarna 7, Łomnicki 4, Kozłowski 3, Łapa 2

SOKÓŁ – STAL 83:81
SOKÓŁ: Bednarz 23, Pietrzak 15, Seroka 15, Jurek 9, Gnatek 8, Szpunar 6, Homa 4, Ks.Zaręba Ks. 2, Kamuda 1
STAL: Błyskal 27, Skuciński 22, Domański 11, Tomczak 6, Frankiewicz 6, Rycerz 6, Czerwonka 2, Zawisza 1

UJK KIELCE - BIAŁO-CZARNI 96:64
UJK: Kowalski 18, Bręczewski 18, Jarząbek 17, Kopciara 13, Sarnat 8, Rogóż 6, Ceynowa 6, Borys 4, Tomalik 4, Znojek 2
B-C: Sabeł 20, Łapa 16, Sarna 15, Kozłowski 11, Krochmalski 1, Pełka 1

KUŹNIA KOSZYKÓWKI – SIARKA 105:62
KK: Pomarenko 39 (6x3), Szeliga 19, Siudzik 19 (1x3), Wyka 11, Pachla 8, Kowalik 3 (1x3), Otto 2, Karbarz 2, Mizera 2
SIARKA: Orzechowski 18, Włodarczyk 12, Saramak 8, Niemirycz 6, Walas 4, Janowski 4, Golik 2, Żarów 2, Sokalski 2, Żak 2, Kowalik 2

II dzień
UJK KIELCE – SIARKA 95:72
UJK: Ceynowa 27, Bręczewski 19, Kopciara 19, Kowalski 11, Jarząbek 8, Sarnat 7, Rogóż 2, Kowalik 2
SIARKA: Orzechowski 24, Włodarczyk 24, Czernik 7, Janowski 5, Żak 5, Niemirycz 4, Żarów 2, Sokalski 1

KUŹNIA KOSZYKÓWKI – SOKÓŁ 78:49
KK: Pomarenko 26, Siudzik 15, Wyka 15, Szeliga 9, Maślanka 4, Karbarz 3, Mizera 2, Otto 2, Owanek 2
SOKÓŁ:Bednarz 13, Gnatek 8, Szpunar 8, Zaręba K. 6, Jurek 4, Pietrzak 3, Seroka 3, Zaręba Kr. 2, Homa 2

STAL – BIAŁO-CZARNI 108:43
STAL: Błyskal 21, Skuciński 17, Dziura J. 13, Faraś 10, Czerwonka 8, Golas 7, Zakrzewski 6, Dziura A. 5, Domański 5, Procnal 4, Rycerz 4, Tomczak 4, Frankiewicz 2, Zawisza 2
B-C: Sarna 20, Łapa 14, Sabeł 3, Kozłowski 3, Łomnicki 2, Krochmalski 1

SOKÓŁ - SIARKA 89:61
SOKÓŁ: Gnatek 20, Bednarz 17, Pietrzak 15, Zaręba K. 9, Zaręba Kr. 8, Szpunar 7, Borys 4, Jurek 4, Tłuczek 3, Kamuda 2
SIARKA: Orzechowski 25, Włodarczyk 10, Niemirycz 4, Kowalik 4, Czernik 4, Andrys 4, Marzec 3, Janowski 3, Sokalski 2, Żarów 1, Żak 1

KUŹNIA KOSZYKÓWKI - BIAŁO-CZARNI 92:71
KK: Otto 12, Pachla 12, Karbarz 10, Marchut 10, Skrzypczak 9, Siudzik 6, Wyka 6, Olejarczyk 5, Kowalik 5, Mizera 5, Maślanka 4, Pomarenko 4, Szeliga 2, Piętka 2
B-C: Sarna 19, Łapa 18, Kozłowski 15, Sabeł 7, Łomnicki 7, Pełka 5

STAL - UJK KIELCE 110:93
STAL: Skuciński 34, Rycerz 23, Błyskal 19, Frankiewicz 13, Domański 7, Tomczak 4, Zawisza 3, Dziura 3, Procnal 2, Skiba 2
UJK: Bręczewski 23, Kopciara 22, Kowalski 17, Sarnat 13, Ceynowa 13, Jarząbek 3, Tomalik 2

III dzień
SOKÓŁ - UJK KIELCE 116:75
SOKÓŁ: Kamuda 22, Bednarz 19, Gnatek 14, Pietrzak 11, Szpunar 11, Zaręba Ko. 9, Zaręba Ks. 9, Homa 8, Tłuczek 6, Borys 4, Józefczyk 3
UJK: Bręczewski 26, Sarnat 19, Kopciara 10, Ceynowa 10, Jarząbek 4, Znojek 4, Tomalik 2

SIARKA - BIAŁO-CZARNI 68:58
SIARKA: Żak 13, Orzechowski 12, Niemirycz 10, Włodarczyk 10, Woźniak 8, Marzec 5, Golik 2, Czernik 2, Andrys 2, KOwalik 2, Żarów 2
B-C: Kozłowski 17, Sabeł 16, Sarna 13, Łapa 12

KUŹNIA KOSZYKÓWKI - STAL 87:68
KK: Pomarenko 27, Szeliga 22, Wyka 15, Siudzik 14, Wilk 5, Otto 4
STAL: Skuciński 32, Rycerz 11, Błyskal 10, Domański 7, Frankiewicz 4, Zawisza 2, Tomczak 2

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

