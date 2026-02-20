Coraz więcej młodych z depresją. W Stalowej Woli działa specjalistyczne centrum pomocy

23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. To okazja, by przypomnieć, że - jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia - depresja jest obecnie czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Mimo że dotyka milionów osób, wciąż bywa tematem tabu. Wielu chorych wstydzi się prosić o pomoc, a skala zjawiska może być znacznie większa niż pokazują oficjalne statystyki.

Lawinowy wzrost liczby młodych pacjentów

Problem coraz częściej dotyczy dzieci i młodzieży. Rośnie liczba diagnoz zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń odżywiania czy przypadków samookaleczeń wśród uczniów. Z raportu Centrum e-Zdrowia, przygotowanego na podstawie danych NFZ, wynika, że w latach 2013–2024 liczba pacjentów poniżej 18. roku życia realizujących recepty na refundowane leki antydepresyjne wzrosła aż o 455 proc.

- Tę rosnącą liczbę dzieci i młodzieży zmagających się z depresją obserwujemy w całym kraju. One wymagają specjalistycznej opieki, która niestety nie wszędzie jest dostępna. Na szczęście w Stalowej Woli mogą one otrzymać profesjonalną i pełną pomoc psychiatryczną, psychologiczną oraz terapeutyczną w szpitalnym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Supełek”. Pracujący tu lekarze psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi pomagają najmłodszym w zmaganiach z depresją, a także innymi zaburzeniami psychicznymi – mówi Beata Puzio, psycholog i psychoterapeuta, koordynująca pracę Centrum.

Dwa poziomy wsparcia

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Supełek” działa w strukturach SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli. W jego ramach funkcjonują: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (II poziom referencyjny) oraz Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej (I poziom referencyjny).

W poradni młodzi pacjenci mogą liczyć na konsultacje psychiatrów dziecięcych, psychologów, psychoterapeutów, pedagoga, a także fizjoterapeuty i logopedy - szczególnie w przypadku diagnozy całościowych zaburzeń rozwojowych. Ośrodek środowiskowy oferuje z kolei wsparcie psychologiczne i terapeutyczne także w miejscu zamieszkania dziecka oraz w szkołach.

Placówki pomagają młodym osobom przeżywającym kryzysy, doświadczającym przemocy, zmagającym się z depresją, lękami czy problemami w relacjach rodzinnych i szkolnych.

Tysiące udzielonych świadczeń

Skala potrzeb jest ogromna. Specjaliści pracują nie tylko w godzinach przedpołudniowych, ale także popołudniami, wieczorami oraz w soboty.

- W 2025 roku objęliśmy opieką prawie 1 tysiąc młodych pacjentów, a liczba wszystkich udzielonych przez nas świadczeń wyniosła w sumie ponad 10 tysięcy, wliczając w to diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, psychoterapię indywidualną i rodzinną, wsparcie psychologiczne, konsultacje rodzinne, terapię środowiskową w miejscu zamieszkania pacjenta, a także spotkania w placówkach oświatowych i wychowawczych - podkreśla Beata Puzio.

Co istotne, wsparcie obejmuje nie tylko dzieci, ale w razie potrzeby także ich rodziny. Dodatkowo dzieci ze spektrum autyzmu mogą korzystać z bezpłatnych zajęć logopedycznych.

Pomoc bez rejonizacji i bez skierowania

O znaczeniu ośrodka dla regionu mówi również dyrektor szpitala.

- Jesteśmy dumni z tego, że nasz szpital stał się jednym z najsilniejszych ośrodków w województwie podkarpackim w dziedzinie psychiatrii. Od kilku lat funkcjonuje przecież u nas z powodzeniem Centrum Zdrowia Psychicznego, w którym obsługujemy dorosłych mieszkańców powiatów stalowowolskiego i niżańskiego, a od ubiegłego roku mamy kontrakt z NFZ na funkcjonowanie Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na II poziomie referencyjnym, a także Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży na I poziomie referencyjnym. Co ważne, w przypadku dzieci i młodzieży nie obowiązuje nas rejonizacja, czyli w razie potrzeby, po pomoc mogą się do nas zgłaszać nie tylko mieszkańcy Stalowej Woli i powiatu stalowowolskiego, ale i całego regionu, a więc sąsiednich lub nawet bardziej odległych miejscowości i powiatów - zaznacza Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor szpitala.

Warto dodać, że pomoc w „Supełku” jest bezpłatna i nie wymaga skierowania. Wystarczy telefoniczna rejestracja pod numerem 15 843 31 73.

Specjaliści apelują, by nie lekceważyć sygnałów ostrzegawczych u dzieci i młodzieży. Szybka reakcja i wsparcie mogą zapobiec pogłębianiu się kryzysu i uratować zdrowie, a nawet życie młodego człowieka.

