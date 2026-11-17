W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 14 instytucji i organizacji. Byli wśród nich pracownicy pomocy społecznej, policjanci, strażacy, przedstawiciele służb medycznych, organizacji pozarządowych oraz placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym.

- Celem spotkania, jak co roku, jest dopracowanie, usprawnienie lokalnych procedur, lokalnych działań z wszystkich służb, tak żebyśmy mogli jak najskuteczniej i jak najszybciej przede wszystkim pomóc takiej osobie w kryzysie bezdomności - mówiła Ewelina Paniewska z MOPS w Stalowej Woli.

Około 99 osób w kryzysie bezdomności

W ubiegłym roku MOPS w Stalowej Woli udzielił wsparcia 91 osobom w kryzysie bezdomności. Zdecydowaną większość stanowili mężczyźni - było ich 76. Pomoc otrzymało także 15 kobiet. Obecnie skala problemu jest jeszcze większa. Szacuje się, że bezdomność dotyczy około 99 osób, choć nie wszystkie zostały jeszcze objęte formalnymi decyzjami administracyjnymi.

Zdecydowana większość osób korzysta z pomocy instytucjonalnej, czyli schronisk, noclegowni lub placówek zapewniających usługi opiekuńcze. Nadal jednak jest grupa osób, które pozostają na ulicy.

Niepokojące są również zmiany w strukturze osób doświadczających bezdomności. Jak zwraca uwagę Ewelina Paniewska, coraz częściej pomocy potrzebują kobiety, ale także ludzie młodzi.

- Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby młode i mówiąc młode mam na myśli 20-30 paru latków już - podkreśla przedstawicielka MOPS.

Zmieniają się również problemy, z jakimi mierzą się osoby w kryzysie bezdomności. Obok uzależnienia od alkoholu coraz częściej pojawiają się inne używki i substancje psychoaktywne. To wymaga od pracowników pomocy społecznej dostosowywania dotychczasowych metod działania do nowych potrzeb.

Gdzie obecnie trafiają osoby bezdomne?

Możliwości zapewnienia schronienia na terenie Stalowej Woli były dotychczas ograniczone. Kobiety kierowano do placówki w Rudniku nad Sanem, mężczyzn do schroniska w Dębicy, natomiast osoby wymagające usług opiekuńczych do placówki w Gwizdaju. W mieście tymczasowo funkcjonuje również noclegownia na terenie akademika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Sytuacja ma się jednak zmienić. Coraz bliżej jest uruchomienie, po remoncie, schroniska dla osób bezdomnych przy ulicy Jaśminowej. Według obecnych planów placówka prawdopodobnie rozpocznie działalność w grudniu.

Do tego czasu MOPS nadal współpracuje z placówkami poza miastem, a także korzysta ze wsparcia innych instytucji, w tym akademików i hosteli robotniczych.

Patrole w pustostanach i na działkach

Pracownicy MOPS nie ograniczają się do oczekiwania na zgłoszenia. Regularnie sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. W działaniach uczestniczą również policjanci, pracownicy noclegowni i Stalowowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.

- Regularnie patrolujemy właśnie te miejsca, w których przebywają osoby bezdomne, na ulicy, ale głównie są to różnego rodzaju pustostany i działki - wyjaśnia Ewelina Paniewska.

Kontrole prowadzi również policja. Jak przekazał asp. szt. Robert Kotwica z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, działania rozpoczęły się już na początku listopada.

- Miejsca są sprawdzane, sprawdzane są osoby, proponowane są im, w razie potrzeby zagrożenia życia i zdrowia, miejsca gdzie mają się udać - mówił.

Nie wszyscy jednak chcą skorzystać z oferowanej pomocy. Zdarza się, że osoby bezdomne przebywają w miejscach niebezpiecznych, często będąc pod wpływem alkoholu. W takich sytuacjach mogą trafić do pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Pracownicy MOPS przyznają, że przekonanie niektórych osób do zamieszkania w schronisku bywa bardzo trudne. Często są to ludzie, którzy na ulicy spędzili już wiele miesięcy, a nawet lat. Mimo to służby starają się do nich docierać i zapewniać im również doraźną pomoc, między innymi w postaci obiadów czy wsparcia finansowego.

Od kilku lat bez śmiertelnych ofiar zimy

Policja zwraca uwagę, że wspólne działania różnych służb przynoszą efekty. Asp. szt. Robert Kotwica podkreśla, że w ciągu ostatnich kilku lat na terenie powiatu stalowowolskiego nie odnotowano przypadku śmierci osoby bezdomnej w okresie jesienno-zimowym.

- Jest to działanie wypracowane przez Miejski Ośrodek, Policję i różne stowarzyszenia. Coraz więcej jest takich osób, które chcą pomagać. Dzięki temu udaje nam się tej statystyki nie podwyższać, czyli mamy to zero i z tego się możemy cieszyć - zaznacza.

Jednocześnie policjant zauważa, że problem bezdomności nie znika. Coraz częściej na ulicach można spotkać osoby młode, a skala potrzeb związanych z pomocą w okresie zimowym pozostaje duża.

Nie tylko osoby bezdomne są zagrożone

Służby przypominają, że niskie temperatury stanowią zagrożenie nie tylko dla osób bezdomnych. Niebezpieczne mogą być również sytuacje, w których osoba po spożyciu alkoholu zasypia na ławce, przystanku czy w innym miejscu na zewnątrz.

- Wielki zawsze apel do osób, które widzą takie osoby, które gdzieś tam leżą, czy siedzą, żeby powiadamiać służby, czy to pogotowie, czy policję. Numer 112 jest aktywny i można dzwonić - apeluje Robert Kotwica.

Policjant zwraca też uwagę na osoby starsze i schorowane, szczególnie te cierpiące na demencję. Zdarza się, że wychodzą z domu, a później nie potrafią znaleźć drogi powrotnej. Dlatego apeluje do ich opiekunów o większą czujność i zadbanie, by seniorzy nie wychodzili sami, jeśli mogą potrzebować pomocy.

Przedstawicielka MOPS podziękowała również mieszkańcom Stalowej Woli za dotychczasowe zgłoszenia dotyczące miejsc przebywania osób bezdomnych. Jak zaznaczyła, telefon od mieszkańca może mieć ogromne znaczenie.

- Dla jednej osoby taki telefon to będzie kilka minut, natomiast komuś jak zawsze może uratować życie, tym bardziej, że obecna pora roku jest wręcz zagrożeniem życia dla osoby bezdomnej - podkreśla Ewelina Paniewska.