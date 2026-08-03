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Fot. Pixabay
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Stalowa Wola 3 sierpnia 2026

Coraz więcej kleszczy i zachorowań na boreliozę

Eksperci alarmują o rosnącej liczbie kleszczy oraz przypadków chorób odkleszczowych. Najczęściej diagnozowaną z nich jest borelioza, dlatego po ukąszeniu warto obserwować swój organizm i - jeśli zajdzie taka potrzeba - wykonać odpowiednie badania. Taką diagnostykę prowadzi Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Kleszcze można spotkać już nie tylko w lasach i na łąkach, ale również w parkach, ogrodach czy na działkach. Nie każde ukąszenie oznacza zakażenie, jednak ryzyko wzrasta, jeśli pasożyt pozostaje długo w skórze. Najbardziej charakterystycznym objawem boreliozy jest rumień wędrujący, choć chorobie mogą towarzyszyć także gorączka, bóle mięśni i stawów, zmęczenie czy bóle głowy. Nieleczona borelioza może prowadzić do poważnych powikłań dotyczących układu nerwowego, serca i stawów.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH liczba zachorowań na boreliozę w Polsce wyraźnie rośnie. W 2024 roku odnotowano ponad 29 tys. przypadków, a rok później już ponad 48 tys. Wczesne rozpoznanie choroby pozwala na skuteczne leczenie antybiotykami.

- Wczesna diagnostyka oraz właściwie dobrane badania mają kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia boreliozy. W naszym laboratorium wykonujemy kompleksową diagnostykę serologiczną z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak testy ELISA oraz Western Blot. Badania są realizowane na miejscu, przy użyciu nowoczesnej aparatury i przez wykwalifikowany personel, co gwarantuje wysoką jakość oraz wiarygodność uzyskanych wyników. Każdy wynik jest dokładnie analizowany przez naszych specjalistów, a pacjent otrzymuje rzetelną informację, która może być pomocna lekarzowi w dalszym postępowaniu - mówi Marcin Tutak, kierujący Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Podstawowym badaniem jest test ELISA, który wykrywa przeciwciała wytwarzane przez organizm po zakażeniu. W przypadku wyniku dodatniego lub niejednoznacznego wykonywany jest test potwierdzający Western Blot.

- Organizm potrzebuje czasu, aby wytworzyć przeciwciała. W przypadku boreliozy przeciwciała IgM stają się wykrywalne zwykle po 2–4 tygodniach od zakażenia. Z kolei przeciwciała IgG pojawiają się później i mogą utrzymywać się przez wiele miesięcy, a nawet lat. Dlatego zbyt wczesne wykonanie badań może dać wynik fałszywie ujemny. Interpretacja wyników zawsze powinna uwzględniać objawy kliniczne oraz czas, jaki upłynął od ukąszenia przez kleszcza - wyjaśnia Marcin Tutak.

Badania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli można wykonać zarówno na podstawie skierowania, jak i odpłatnie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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