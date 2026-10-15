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Fot. Jerzy Mielniczuk
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Stalowa Wola 15 października 2026

COP ich zjednoczył

Rok 2027 w Stalowej Woli będzie Rokiem Centralnego Okręgu Przemysłowego. Decyzję taką podjęli w czwartkowe przedpołudnie radni miejscy, i co ważne, podjęli ją jednogłośnie, co niezwykle rzadko zdarza się w stalowowolskim samorządzie.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

5 marca 1937 r. Komisja Budżetowa Sejmu RP znalazła sposób finansowania niezwykłego przedsięwzięcia gospodarczego II RP, co uważa się za początek budowy COP. To też podwaliny pod budowę Stalowej Woli i nie mogą dziwić obchody 90. rocznicy tego wydarzenia w mieście, które Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu i innym wizjonerom gospodarczym zawdzięcza swoje istnienie.

- Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej jest symbolicznym wejściem miasta w 90-lecie COP - uroczyście rozpoczął prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Symboliki było więcej, bowiem radni po raz pierwszy obradowali w Muzeum COP. Poza tym była to bardzo robocza sesja i brzemienna w długofalowe skutki dla Stalowej Woli. Na początek było energetycznie. Czwartkowe obrady wybrańców miejskiego parlamentu były pierwszą publiczną debatą nad nową elektrownią, która ma szanse stanąć w Stalowej Woli. Do tego będzie to elektrownia atomowa. Stanąć to mocno powiedziane, bowiem mały reaktor modułowy (SMR) zostanie zakopany głęboko pod ziemią na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego. W technologii wrzącego reaktora wodnego (BWR) elektrownię chce wybudować ORLEN Synthos Green Energy, spółka łącząca pieniądze państwowe i prywatne.

– Pierwszymi na świecie nie będziemy, ale w Europie już tak – mówił do miejskich rajców Marcin Ciepliński, dyrektor ds. strategii i rozwoju OSGE. Pierwsza elektrownia atomowa składająca się z małych reaktorów budowana jest w Kanadzie.

W Polsce będą budowane bliźniacze. Najbliżej realizacji jest SMR pod Włocławkiem. Kolejne modułowe siłownie atomowe mają szanse powstać pod Oświęcimiem (Monowskie Stawy) i właśnie w Stalowej Woli. Dla stalowowolskiego SMR-a to perspektywa kilku lat. Może to być na stulecie COP. – Lata trzydzieste, znów będą przełomowe dla Stalowej Woli – znów symbolicznie w debatę wszedł włodarz miasta.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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