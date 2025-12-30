Miesięcznik
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem 30 grudnia 2025

Coala Containers Łańcut kolejnym rywalem Sympatycznych Nisko

W sobotę, 3 stycznia 2026 roku Sympatyczni Nisko podejmą w 5. kolejce 3. ligi podkarpackiej futsalu drużynę Coala Containers Futsal Łańcut. Spotkanie odbędzie się w hali RCEZ przy ul. Sandomierskiej (wejście/parking od ul. 3 Maja). Początek meczu o godz. 19.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Drużyna z Łańcuta rozpoczęła ligowy sezon od porażki wyjazdowej z ZMM Maxpol Rzeszów 3:4. Wszystkie bramki dla niej zdobył Michał Stopyra. W 2. kolejce zremisowała w Rzeszowie z Politechniką/Heiro II 7:7 (Benc 3, Pakuła 2, Gierlach, Stopyra), następnie pokonała I love This Game Przeworsk 5:3 (Piątek 3, Stopyra 2, Gierlach), a w swoim ostatnim występie zremisowała w domu ze Stalą Mielec 8:8 (Piątek 2, Szpytma 2, Stopyra, Stryczak, Benc, Pakuła).

Sympatyczni Nisko przystąpią do tego meczu z dwoma zwycięstwami, u siebie nad Futsalem Tryńcza 7:1 (Cupak 3, G.Tofil, Golik, Moskal, Gustavo) i Tech-Projektem w Jarosławiu 7:5 (Sobiło 3, Cupak, Kwiatkowski, Cichoń, Socha) i z dwoma porażkami, w Nisku z Makspolem Rzeszów 4:5 (Cupak 2, Golik, Kowalski) i w Nowej Sarzynie z Pizzerią Aniela 6:8 (Cupak 2, Młynarczyk 2, Golik, Socha).

Bezpośrednia transmisja z meczu na kanale Sympatyczni Nisko

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

