Coala Containers Łańcut kolejnym rywalem Sympatycznych Nisko

Drużyna z Łańcuta rozpoczęła ligowy sezon od porażki wyjazdowej z ZMM Maxpol Rzeszów 3:4. Wszystkie bramki dla niej zdobył Michał Stopyra. W 2. kolejce zremisowała w Rzeszowie z Politechniką/Heiro II 7:7 (Benc 3, Pakuła 2, Gierlach, Stopyra), następnie pokonała I love This Game Przeworsk 5:3 (Piątek 3, Stopyra 2, Gierlach), a w swoim ostatnim występie zremisowała w domu ze Stalą Mielec 8:8 (Piątek 2, Szpytma 2, Stopyra, Stryczak, Benc, Pakuła).

Sympatyczni Nisko przystąpią do tego meczu z dwoma zwycięstwami, u siebie nad Futsalem Tryńcza 7:1 (Cupak 3, G.Tofil, Golik, Moskal, Gustavo) i Tech-Projektem w Jarosławiu 7:5 (Sobiło 3, Cupak, Kwiatkowski, Cichoń, Socha) i z dwoma porażkami, w Nisku z Makspolem Rzeszów 4:5 (Cupak 2, Golik, Kowalski) i w Nowej Sarzynie z Pizzerią Aniela 6:8 (Cupak 2, Młynarczyk 2, Golik, Socha).

Bezpośrednia transmisja z meczu na kanale Sympatyczni Nisko