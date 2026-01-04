Coala Containers bez szans w starciu z Sympatycznymi

Sympatyczni bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie, od pierwszych minut narzucając rywalom swój styl gry. Szybki pressing i odważne ataki przyniosły efekt już na początku meczu. W 4. minucie na listę strzelców wpisał się Piotr Młynarczyk.

Gospodarze z każdą minutą czuli się coraz pewniej na parkiecie. W 18. minucie podwyższyli prowadzenie, gdy piłkę z bliskiej odległości do bramki wpakował Łukasz Socha. Chwilę później kibice w hali w Nisku mogli cieszyć się z trzeciego gola. Celnym, płaskim uderzeniem z 8 metrów popisał się Wojciech Urbanik i Sympatyczni schodzili do przerwy z komfortowym prowadzeniem 3:0.

Po zmianie stron do głosu zaczęli dochodzić zawodnicy Coali Containers. W 23. minucie bramkę kontaktową zdobył Paweł Bróż i od tego momentu to goście częściej utrzymywali się przy piłce. Mimo przewagi w posiadaniu nie potrafili jednak przełożyć jej na kolejne sytuacje bramkowe, między innymi głównie dzięki bardzo dobrej postawie między słupkami Patryka Drzymały.

W końcówce meczu zespół z Łańcuta postawił wszystko na jedną kartę i zdecydował się na grę bez bramkarza. Manewr ten nie przyniósł oczekiwanego efektu. Zamiast kolejnego trafienia Coala straciła czwartą bramkę, którą w 40. minucie zdobył Adrian Golik

SYMPATYCZNI NISKO - COALA CONTAINERS FUTSAL ŁAŃCUT 4:1 (3:0)

1:0 Młynarczyk (4), 2:0 Socha (18), 3:0 W. Urbanik (19), 3:1 Broź (23), 4:1 Golik (40)

Sympatyczni: Patryk Drzymała — Juliusz Cupak, Jakub Kowalski, Łukasz Socha, Adrian Golik — Łukasz Startek, Grzegorz Tofil, Piotr Młynarczyk, Adam Cichoń, Piotr Urbanik, Artur Kwiatkowski, Krzysztof Urbanik, Wojciech Urbanik.

Coala Containers: Yaroslav Piatkowski — Szymon Stryczek, David Heliuta, Piotr Balawender, Jakub Piątek oraz Aleksander Zwiercan, Michał Sołtysiak, Paweł Bróź, Michał Stopyra, Kacper Szajnar, Szymon Gierlach.

Sędziował: Tomasz Kopeć.