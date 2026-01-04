Miesięcznik
Życzenia - Gmina Nisko
4 stycznia 2026

Coala Containers bez szans w starciu z Sympatycznymi

W meczu 5. kolejki III podkarpackiej ligi futsalu Sympatyczni Nisko pokonali we własnej hali drużynę Coala Containers Futsal Łańcut 4:1. Kolejnym przeciwnikiem naszej drużyny będzie na wyjeździe GKS Futsal Zarzecze. Mecz odbędzie się 17 stycznia.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Sympatyczni bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie, od pierwszych minut narzucając rywalom swój styl gry. Szybki pressing i odważne ataki przyniosły efekt już na początku meczu. W 4. minucie na listę strzelców wpisał się Piotr Młynarczyk.

Gospodarze z każdą minutą czuli się coraz pewniej na parkiecie. W 18. minucie podwyższyli prowadzenie, gdy piłkę z bliskiej odległości do bramki wpakował Łukasz Socha. Chwilę później kibice w hali w Nisku mogli cieszyć się z trzeciego gola. Celnym, płaskim uderzeniem z 8 metrów popisał się Wojciech Urbanik i Sympatyczni schodzili do przerwy z komfortowym prowadzeniem 3:0.

Po zmianie stron do głosu zaczęli dochodzić zawodnicy Coali Containers. W 23. minucie bramkę kontaktową zdobył Paweł Bróż i od tego momentu to goście częściej utrzymywali się przy piłce. Mimo przewagi w posiadaniu nie potrafili jednak przełożyć jej na kolejne sytuacje bramkowe, między innymi głównie dzięki bardzo dobrej postawie między słupkami Patryka Drzymały.

W końcówce meczu zespół z Łańcuta postawił wszystko na jedną kartę i zdecydował się na grę bez bramkarza. Manewr ten nie przyniósł oczekiwanego efektu. Zamiast kolejnego trafienia Coala straciła czwartą bramkę, którą w 40. minucie zdobył Adrian Golik

SYMPATYCZNI NISKO - COALA CONTAINERS FUTSAL ŁAŃCUT 4:1 (3:0)

1:0 Młynarczyk (4), 2:0 Socha (18), 3:0 W. Urbanik (19), 3:1 Broź (23), 4:1 Golik (40)

Sympatyczni: Patryk Drzymała — Juliusz Cupak, Jakub Kowalski, Łukasz Socha, Adrian Golik Łukasz Startek, Grzegorz Tofil, Piotr Młynarczyk, Adam Cichoń, Piotr Urbanik, Artur Kwiatkowski, Krzysztof Urbanik, Wojciech Urbanik.

Coala Containers: Yaroslav Piatkowski — Szymon Stryczek, David Heliuta, Piotr Balawender, Jakub Piątek oraz Aleksander Zwiercan, Michał Sołtysiak, Paweł Bróź, Michał Stopyra, Kacper Szajnar, Szymon Gierlach.

Sędziował: Tomasz Kopeć.

