Rozwój lokalnej energetyki wymaga odpowiedzi na konkretne pytania: gdzie i w jaki sposób zużywana jest energia, jakie są potrzeby odbiorców oraz które rozwiązania można zastosować w danych warunkach. Przedsięwzięcie ma pomóc w uporządkowaniu tej wiedzy i przygotowaniu inwestycji odpowiadających lokalnym potrzebom.

Analizy i dokumentacja

W zakresie projektu przewidziano pracę eksperta do spraw rozwoju społeczności energetycznej. Wsparcie ma obejmować analizy problemów związanych z zaopatrzeniem w energię i możliwości wykorzystania lokalnych zasobów. Pozwoli to lepiej rozpoznać uwarunkowania dalszego rozwoju klastra. Ważną pozycją jest dokumentacja inwestycyjna dla powiatu i partnerskich samorządów. Takie opracowania mają przełożyć założenia rozwoju na przygotowanie konkretnych przedsięwzięć. Ich zakres należy dobierać do lokalizacji, obiektów i planowanych rozwiązań technicznych.

Wymiana wiedzy w praktyce

Zaplanowano warsztaty dla członków i potencjalnych członków społeczności energetycznej oraz wizytę studyjną w co najmniej dwóch działających klastrach. Chodzi o poznanie doświadczeń innych uczestników transformacji energetycznej i wykorzystanie ich przy planowaniu lokalnych działań. Przewidziano też personel wspierający koordynację przedsięwzięcia. Mieszkańcom i innym interesariuszom ideę społeczności energetycznej przybliży kampania edukacyjno-informacyjna. Obejmie ona prasę, internet i materiały drukowane. Ma wyjaśniać zasady współpracy, jej możliwe korzyści i kierunki rozwoju.

Co oznacza etap przedinwestycyjny

Na tym etapie nacisk położono na przygotowanie dokumentów, wiedzy i współpracy potrzebnych do dalszych decyzji. Nie należy utożsamiać tego zakresu z zakończoną budową instalacji OZE, uruchomieniem magazynów energii czy rozpoczęciem dostaw energii mieszkańcom. Oczekiwanym rezultatem jest lepsze przygotowanie przyszłych przedsięwzięć i bardziej świadome wykorzystanie lokalnego potencjału energetycznego. Informacji o kolejnych działaniach warto szukać w komunikatach Powiatu Niżańskiego. To one pozwolą śledzić, jak założenia są przekładane na konkretne etapy realizacji.

/artykuł sponsorowany/