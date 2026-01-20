Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
mzk
0.0 / 5
Stalowa Wola 21 stycznia 2026

Co w sercu, to na obrazie

Był człowiekiem uzdolnionym wszechstronnie. Wszechstronnie był też kształcony. Życie go doświadczało, a pejzaż jego doświadczeń możemy podziwiać w wielu galeriach i prywatnych zbiorach na świecie. Niedużą, ale w pełni reprezentatywną część pokazuje teraz Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

„Marian Krotochwil. Kresy w sercu…” to zbiór obrazów olejnych, szkiców i rysunków pozyskanych głównie z Muzeum Niepodległości, ale nie tylko. Ekspozycja miała wcześniej trafić do Zamku Lubomirskich, jednak nie tylko stalowowolskie MR było zainteresowane pozyskaniem dzieł artysty, który nie tylko Podole, Wołyń i Pokucie miał w sercu. Nostalgia ciągnęła go na Kresy, gdzie się urodził. Później do Polski, w której tryumfował pierwsze artystyczne wzloty. Zakochał się w Cervantesie, malował, rysował, grał na fortepianie i pisał, ale w podręcznikach tylko niektórych natrafimy na Mariana Gleba Krotochwila.

Każdy, kto wybierze się do Zamku Lubomirskich winien wcześniej zagłębić się w biografii malarza i rysownika, by w pełni pojąć co się kryje pod jego delikatną kreską i mniej subtelnymi pociągnięciami pędzla. Życiorys Krotochwila to los Polaka tułacza, który nawet w snach śnił ojczyznę. Wychował się na Kresach, tworzyć prawdziwie zaczął w Warszawie i z bronią w ręce nawykłej do pędzla bronił granic Polski. Po wrześniowej klęsce trafił do gen. Maczka w Szkocji. Na koniec osiadł w Londynie, a jego dom był przystanią dla talentów z Polski. Wierzył w ideę Polski Jagiellonów i nie rozumiał faszyzmu UPA. Pisał o tym, pisał też biografie. Twórczość piśmiennicza jest dziś dostępna tylko dla badaczy, ale obrazów, grafik i rytów w różnych technikach pozostawił po sobie wiele. W MR są głównie sceny zapamiętane z dzieciństwa, szkice rodzajowe, rysowane kadry z huculskich jarmarków, zatrzymane w myśli sceny z Polesia, a sceny z Wołynia, choć czarno-białe widzimy w kolorach. Bo taki był i pozostał Krotochwil.

Muzeum przy ul. Sandomierskiej zachęcając do zwiedzania spuścizny po niezwykłym twórcy, zachęca do udziału w lekcjach i warsztatach prowadzonych zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Tak, żeby poznać człowieka urodzonego w Kosowie Huculskim dogłębnie.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Kontrowersje wokół p.o. drektora SPZOZ Michała Stachowa
Stalowa Wola
Kontrowersje wokół p.o. drektora SPZOZ Michała Stachowa
Postępują prace przy Kinie Ballada
Stalowa Wola
Postępują prace przy Kinie Ballada
Zmiana godzin pracy Biura Obsługi Klientów w Rozwadowie
Stalowa Wola
Zmiana godzin pracy Biura Obsługi Klientów w Rozwadowie
Stalowa Wola doceniona na Gali Harcerskiego Wolontariatu „Orły” 2026
Stalowa Wola
Stalowa Wola doceniona na Gali Harcerskiego Wolontariatu „Orły” 2026
Zimowe kontrole służb w Stalowej Woli i Nisku
Stalowa Wola
Zimowe kontrole służb w Stalowej Woli i Nisku
Zbliża się termin wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur
Stalowa Wola
Zbliża się termin wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur
Czterech policjantów z powiatu niżańskiego przeszło na emeryturę
Nisko
Czterech policjantów z powiatu niżańskiego przeszło na emeryturę
Oddział Wewnętrzny wrócił do wyremontowanej siedziby
Stalowa Wola
Oddział Wewnętrzny wrócił do wyremontowanej siedziby
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu