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Nisko 16 listopada 2026

Co stół mówi o człowieku?

Stół to nie tylko miejsce, przy którym jemy. To także przestrzeń spotkań, rozmów, rodzinnych tradycji i wspólnego spędzania czasu. Właśnie temu tematowi będzie poświęcony trzeci wykład z cyklu „Oto człowiek”, który odbędzie się w piątek, 27 listopada, w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie zatytułowane „Człowiek przy stole” poprowadzą autorzy cyklu - Marcin Folta i Tomasz Żbik. Tym razem przyjrzą się temu, jak artyści różnych epok przedstawiali ludzi podczas wspólnych posiłków, uczt i codziennych spotkań przy stole.

Nie zabraknie opowieści o dawnych zwyczajach, symbolice jedzenia i relacjach między ludźmi. Obrazy staną się punktem wyjścia do rozmowy o bliskości, radości ze wspólnego biesiadowania, ale także o samotności i napięciach, które mogą kryć się w pozornie zwyczajnych scenach.

Wykład rozpocznie się o godz. 17 w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 w Nisku.

Wstęp jest wolny. Na spotkanie zaproszeni są wszyscy zainteresowani sztuką, historią i ludzkimi relacjami.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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