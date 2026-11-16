Co stół mówi o człowieku?

Spotkanie zatytułowane „Człowiek przy stole” poprowadzą autorzy cyklu - Marcin Folta i Tomasz Żbik. Tym razem przyjrzą się temu, jak artyści różnych epok przedstawiali ludzi podczas wspólnych posiłków, uczt i codziennych spotkań przy stole.

Nie zabraknie opowieści o dawnych zwyczajach, symbolice jedzenia i relacjach między ludźmi. Obrazy staną się punktem wyjścia do rozmowy o bliskości, radości ze wspólnego biesiadowania, ale także o samotności i napięciach, które mogą kryć się w pozornie zwyczajnych scenach.

Wykład rozpocznie się o godz. 17 w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 w Nisku.

Wstęp jest wolny. Na spotkanie zaproszeni są wszyscy zainteresowani sztuką, historią i ludzkimi relacjami.