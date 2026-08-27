Co robić, gdy zawyją syreny? Trening w Ulanowie i Radomyślu nad Sanem

Niemal 1400 punktów w całej Polsce

Krajowy Trening Reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze odbędzie się w sobotę i niedzielę, 29 i 30 sierpnia. W całym kraju uruchomionych zostanie niemal 1400 punktów treningowych.

Mieszkańcy pod okiem przedstawicieli służb i ekspertów przećwiczą właściwe reagowanie po usłyszeniu syreny alarmowej. Dowiedzą się również, jak weryfikować pojawiające się informacje, gdzie szukać oficjalnych komunikatów oraz jak podejmować decyzje pod presją czasu.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny i otwarty dla każdego.

– W sytuacji zagrożenia liczy się szybka reakcja służb, ale też wiedza i umiejętności praktyczne każdego z nas. Chcemy, żeby mieszkańcy Polski wiedzieli, co zrobić, gdy usłyszą syrenę alarmową, gdzie mają szukać wiarygodnych informacji i jak przygotować plecak na konieczność ewakuacji – powiedziała Magdalena Roguska, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Trzy kroki do bezpieczeństwa

Podczas treningu uczestnicy poznają prosty schemat postępowania, który ma pomóc spokojnie i skutecznie zareagować w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie sygnału alarmowego. Uczestnicy nauczą się odróżniać dźwięk ogłoszenia alarmu od jego odwołania oraz sygnały przeznaczone dla ludności od syren wykorzystywanych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Drugim krokiem jest sprawdzenie komunikatu w wiarygodnym źródle. Podczas zajęć wskazane zostaną oficjalne kanały informacji, takie jak Alert RCB, Regionalny System Ostrzegania, strony i profile administracji publicznej oraz komunikaty służb. Eksperci wyjaśnią również, jak rozpoznawać dezinformację i fałszywe ostrzeżenia pojawiające się w internecie.

Ostatni krok to ustalenie właściwego sposobu postępowania i sprawdzenie najbliższego miejsca schronienia. Pomóc może w tym narzędzie „Gdzie się ukryć”, umożliwiające wyszukanie dostępnych punktów schronienia.

Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym?

Istotną częścią treningu będzie omówienie wyposażenia plecaka ewakuacyjnego. Uczestnicy dowiedzą się, jakie przedmioty mogą być niezbędne w przypadku konieczności szybkiego opuszczenia domu.

Eksperci pokażą także, jak dostosować zawartość plecaka do wieku, stanu zdrowia oraz potrzeb poszczególnych członków rodziny. Omówione zostaną najczęstsze błędy popełniane podczas kompletowania wyposażenia na sytuację kryzysową.

Punkt treningowy w Ulanowie

W powiecie niżańskim punkt Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zostanie uruchomiony w sobotę, 29 sierpnia, na placu przy remizie OSP w Ulanowie, przy ulicy Tadeusza Buli 1.

Zajęcia będą prowadzone w godzinach od 10 do 13. Uczestnicy dowiedzą się, jak postępować po usłyszeniu sygnału alarmowego, znaleźć najbliższe miejsce schronienia oraz przygotować plecak ewakuacyjny.

Trening także w Radomyślu nad Sanem

Lokalny punkt powstanie również w powiecie stalowowolskim. W sobotę, 29 sierpnia, trening odbędzie się na placu obok strażnicy OSP w Radomyślu nad Sanem.

Dokładne lokalizacje i godziny działania punktów w poszczególnych miejscowościach publikowane są przez urzędy gmin, urzędy wojewódzkie oraz lokalne służby.

Główny punkt na Podkarpaciu

Główny punkt wydarzenia w województwie podkarpackim zostanie zorganizowany przed budynkiem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie. Będzie działał 29 sierpnia w godzinach od 10 do 16.

Za przygotowanie punktów na terenie całego kraju odpowiadają wojewodowie, samorządy, lokalne służby i partnerzy Akademii OLiOC. Miejsca edukacyjne powstaną między innymi przy remizach OSP, w bibliotekach, domach kultury, centrach miast oraz innych często odwiedzanych miejscach.