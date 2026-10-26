Cmentarne alejki doczekają się modernizacji

Najtańszą ofertę, na kwotę 106 069,11 zł, złożyła firma mokbudplus Robert Bąk z Tarnobrzega. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Waldemar Płeszka z Niska zaproponowało 127 988,88 zł, a Usługi Brukarskie Patryk Ożga z Jaty – 131 209,22 zł. Każdy z wykonawców zadeklarował 10-letni okres gwarancji i rękojmi.

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na alejkach, które obecnie są piaszczyste. Wykonawca ułoży też i przełoży obrzeża betonowe oraz naprawi uszkodzoną nawierzchnię z kostki. Na realizację inwestycji będzie miał 30 dni od podpisania umowy.

Zbliża się 1 listopada czy Święto Wszystkich Świętych, a stan cmentarza jest wtedy szczególnie istotny dla mieszkańców.

- W okresie poprzedzającym uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny szczególnie zwracamy uwagę na stan i estetykę naszego cmentarza komunalnego. To miejsce szczególne, związane z pamięcią o bliskich, refleksją i modlitwą, dlatego zależy nam, aby było zadbane, bezpieczne i przyjazne dla odwiedzających. Kolejna modernizacja alejek jest ważnym krokiem w kierunku poprawy komfortu osób odwiedzających groby, a zarazem wyrazem szacunku dla tych, którzy odeszli - mówi prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Przetarg nosi nazwę „Remont i modernizacja alejek na terenie cmentarza komunalnego w Stalowej Woli”.