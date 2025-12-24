Miesięcznik
Radomyśl nad Sanem 24 grudnia 2025

Ciepło, rozmowy i kolędy - wspólna Wigilia w Radomyślu

W Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem odbyła się kolejna już gminna Wigilia, która zgromadziła seniorów, osoby samotne oraz podopiecznych lokalnych placówek opiekuńczych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele urzędu gminy i centrum kultury, tworząc przyjazną, świąteczną atmosferę.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnym połamaniem się opłatkiem, którego duchowy wymiar podkreśliła wspólna modlitwa poprowadzona przez ks. dziekana Marcina Hejmana. Duchowny pobłogosławił opłatki, a wójt gminy Jan Pyrkosz odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, składając jednocześnie życzenia zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności wszystkim zgromadzonym.

Po symbolicznym połamaniu się opłatkiem uczestnicy zasiedli do wigilijnej wieczerzy, przy tradycyjnych potrawach przygotowanych przez pracowników GOPS i GCK. Spotkanie urozmaiciły również występy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz emerytów i rencistów, którzy zaśpiewali polskie kolędy, wprowadzając ciepły, świąteczny nastrój.

Organizatorzy zadbali także o drobne upominki dla wszystkich uczestników.

Gospodarzami wydarzenia byli wójt gminy Jan Pyrkosz i przewodniczący rady gminy Krzysztof Sioda. Organizatorem wigilii były pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Seniora w Pniowie.

Gminna Wigilia pokazała, że najważniejszym świątecznym prezentem jest czas spędzony razem, rozmowy i serdeczna obecność - wartości, które w tym dniu nabierają szczególnego znaczenia.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

