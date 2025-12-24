Ciepło, rozmowy i kolędy - wspólna Wigilia w Radomyślu

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnym połamaniem się opłatkiem, którego duchowy wymiar podkreśliła wspólna modlitwa poprowadzona przez ks. dziekana Marcina Hejmana. Duchowny pobłogosławił opłatki, a wójt gminy Jan Pyrkosz odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, składając jednocześnie życzenia zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności wszystkim zgromadzonym.

Po symbolicznym połamaniu się opłatkiem uczestnicy zasiedli do wigilijnej wieczerzy, przy tradycyjnych potrawach przygotowanych przez pracowników GOPS i GCK. Spotkanie urozmaiciły również występy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz emerytów i rencistów, którzy zaśpiewali polskie kolędy, wprowadzając ciepły, świąteczny nastrój.

Organizatorzy zadbali także o drobne upominki dla wszystkich uczestników.

Gospodarzami wydarzenia byli wójt gminy Jan Pyrkosz i przewodniczący rady gminy Krzysztof Sioda. Organizatorem wigilii były pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Seniora w Pniowie.

Gminna Wigilia pokazała, że najważniejszym świątecznym prezentem jest czas spędzony razem, rozmowy i serdeczna obecność - wartości, które w tym dniu nabierają szczególnego znaczenia.