Cichoń z Łęgu cztery, Cichoń z Zarzecza trzy…

Na zdjęciu Łukasz Cichoń z Łęgu Stany (autor zdjęcia: Fotografia Sportowa Damian Kuziora)

W ostatniej kolejce reprezentant gminy Radomyśl nad Sanem uratował remis w ostatnich minutach meczu z Wisanem. „Jedenastkę” wykorzystał Jacek Partyka.

W spotkaniu beniaminka z Kotowej Woli i zespołu z Żupawy dwie bramki zdobył Dawid Idec, po jednej dla każdej drużyny. Po raz drugi trafił dla przyjezdnych w doliczonym czasie gry. Tak niefortunnie „przeciął” głową dośrodkowanie w pole karne, że umieścił piłkę w swojej bramce.

Surową lekcję otrzymała Bukowa. Trener Bartnik w wyjściowym składzie postawił na młodzież i ta nie sprostała zadaniu. Koniczynka do przerwy zdobyła pięć bramek.

Także pięć bramek w pierwszych trzech kwadransach gry zdobyła drużyna Łęgu w Knapach. W Jadachach KP Zarzecze strzelił cztery gole w pierwszych dziesięciu minutach gry po zmianie stron. Po 2. kolejkach tylko dwie drużyny mają na swoich kontach komplet punktów: Koniczynka i Łęg.

Klasa A grupa I, wyniki 2. kolejki:

LZS ŻABNO - WISAN SKOPANIE 1:1 (0:1)

J.Partyka (90-karny) - Madej (14)

STRZELEC DĄBROWICA - PŁOMIEŃ TRZEŚŃ 2:2 (2:1)

Smykla (20), Nowak (25) - Cieśla (38-karny), Corab (60)

KONICZYNKA OCICE - BUKOWA JASTKOWICE 8:0 (5:0)

Ligman (8), Piątek (12, 15, 49), Szczepanek (37, 57), Kołodziej (40), Dzierzkowski (89)

TRUCK KOTOWA WOLA - KP ŻUPAWA 1:1 (0:0)

D.Idec (62) - D.Idec (90+2)

JUNIOR ZAKRZÓW - LZS WOLA RZECZYCKA 2:3 (2:1)

Żyła (31), Kanios (34) - P.Stańkowski (27, 63), Temporale (76)

LZS JADACHY - KP ZARZECZE 1:9 (0:3)

M.Wolan (78) - Maziarz (29), Wala (40, 54), Kobylarz (42, 52), Cichoń (51-karny, 53, 74), Pałeczka (64-sam.)

KOLEJARZ KNAPY - ŁĘG STANY 0:8 (0:5)

Kvaterniuk (19, 45), Cichoń (21, 28, 43, 60), Serafin (49, 72)

3. kolejka

23 sierpnia: Bukowa - Truck (16), Wola Rzeczycka - Jadachy (17), Płomień - Koniczynka (17), Wisan - Strzelec (17)

24 sierpnia: Łęg - LZS Żabno (17), Zarzecze - Kolejarz (17), Żupawa - Junior (13).