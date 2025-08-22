Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów 22 sierpnia 2025

Cichoń z Łęgu cztery, Cichoń z Zarzecza trzy…

Stalowa Wola, klasa A grupa I. W 2. kolejce 10 bramek padło w Jadachach, a 8 w Ocicach i Knapach. Łukasz Cichoń z Łęgu Stany strzelił cztery gole, a Sebastian Cichoń z KP Zarzecze trzy. W sobotę kolejka nr 3, a w niej najciekawiej zapowiadają się mecze Bukowej Jastkowice z Truckiem Kotowa Wola i Łęgu z LZS Żabno.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na zdjęciu Łukasz Cichoń z Łęgu Stany (autor zdjęcia: Fotografia Sportowa Damian Kuziora)

W ostatniej kolejce reprezentant gminy Radomyśl nad Sanem uratował remis w ostatnich minutach meczu z Wisanem. „Jedenastkę” wykorzystał Jacek Partyka.
W spotkaniu beniaminka z Kotowej Woli i zespołu z Żupawy dwie bramki zdobył Dawid Idec, po jednej dla każdej drużyny. Po raz drugi trafił dla przyjezdnych w doliczonym czasie gry. Tak niefortunnie „przeciął” głową dośrodkowanie w pole karne, że umieścił piłkę w swojej bramce.
Surową lekcję otrzymała Bukowa. Trener Bartnik w wyjściowym składzie postawił na młodzież i ta nie sprostała zadaniu. Koniczynka do przerwy zdobyła pięć bramek.
Także pięć bramek w pierwszych trzech kwadransach gry zdobyła drużyna Łęgu w Knapach. W Jadachach KP Zarzecze strzelił cztery gole w pierwszych dziesięciu minutach gry po zmianie stron. Po 2. kolejkach tylko dwie drużyny mają na swoich kontach komplet punktów: Koniczynka i Łęg.

Klasa A grupa I, wyniki 2. kolejki:
LZS ŻABNO - WISAN SKOPANIE 1:1 (0:1)
J.Partyka (90-karny) - Madej (14)
STRZELEC DĄBROWICA - PŁOMIEŃ TRZEŚŃ 2:2 (2:1)
Smykla (20), Nowak (25) - Cieśla (38-karny), Corab (60)
KONICZYNKA OCICE - BUKOWA JASTKOWICE 8:0 (5:0)
Ligman (8), Piątek (12, 15, 49), Szczepanek (37, 57), Kołodziej (40), Dzierzkowski (89)
TRUCK KOTOWA WOLA - KP ŻUPAWA 1:1 (0:0)
D.Idec (62) - D.Idec (90+2)
JUNIOR ZAKRZÓW - LZS WOLA RZECZYCKA 2:3 (2:1)
Żyła (31), Kanios (34) - P.Stańkowski (27, 63), Temporale (76)
LZS JADACHY - KP ZARZECZE 1:9 (0:3)
M.Wolan (78) - Maziarz (29), Wala (40, 54), Kobylarz (42, 52), Cichoń (51-karny, 53, 74), Pałeczka (64-sam.)
KOLEJARZ KNAPY - ŁĘG STANY 0:8 (0:5)
Kvaterniuk (19, 45), Cichoń (21, 28, 43, 60), Serafin (49, 72)

3. kolejka
23 sierpnia: Bukowa - Truck (16), Wola Rzeczycka - Jadachy (17), Płomień - Koniczynka (17), Wisan - Strzelec (17)
24 sierpnia: Łęg - LZS Żabno (17), Zarzecze - Kolejarz (17), Żupawa - Junior (13).

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Retman pojedzie do Łętowni. Milenium zagra w Górnie
Nisko
Retman pojedzie do Łętowni. Milenium zagra w Górnie
Sokół Nisko przełożył mecz z Wisłokiem po śmierci Dawida Kaszuby
Nisko
Sokół Nisko przełożył mecz z Wisłokiem po śmierci Dawida Kaszuby
Pogoń Leżajsk kolejnym rywalem Sanu Stalowa Wola w Pucharze Polski
Stalowa Wola
Pogoń Leżajsk kolejnym rywalem Sanu Stalowa Wola w Pucharze Polski
Jacek Garbacik wicemistrzem Polski w triathlonie na dystansie olimpijskim
Stalowa Wola
Jacek Garbacik wicemistrzem Polski w triathlonie na dystansie olimpijskim
Puchar Polski w Rozwadowie, Zakrzowie, Ocicach i Trześni
Stalowa Wola
Puchar Polski w Rozwadowie, Zakrzowie, Ocicach i Trześni
„Stalówka” pojedzie do Goczałkowic-Zdroju
Stalowa Wola
„Stalówka” pojedzie do Goczałkowic-Zdroju
Nie ile ja zdobęde bramek, ale to ile Sokół będzie miał punktów
Nisko
Nie ile ja zdobęde bramek, ale to ile Sokół będzie miał punktów
Jastkowice. 4 memoriał Bogdana Dziuby
Stalowa Wola
Jastkowice. 4 memoriał Bogdana Dziuby
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu