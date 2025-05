Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca (sobota) 2025 r., w godzinach od 9.00 do 13.00,

w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie (ul. Ks. Nai 1).

Tegoroczną edycję prowadzimy pod hasłem: „Chwyć czerwoną nitkę”.

To nie tylko symbol – to zaproszenie do wzięcia udziału w najprostszej, a zarazem najważniejszej formie pomocy. Krew łączy ludzi – od dawcy do biorcy, od jednego serca do drugiego. Tworzy niewidzialną nić życia, której nie da się zastąpić ani wyprodukować. Można ją tylko podarować – i tym samym uratować czyjeś zdrowie, a czasem życie.

Krwiodawstwo to akt odwagi, solidarności i cichego bohaterstwa.

Dając cząstkę siebie – dajesz szansę na dalszy ciąg czyjejś historii. Nie znasz imienia, nie widzisz twarzy, ale Twoja krew znajdzie drogę – tam, gdzie będzie najbardziej potrzebna.

Podobnie jak podczas poprzednich edycji, nie zapominamy o tych, którzy także liczą na nasze wsparcie – Podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Podczas wydarzenia będziemy zbierać dla nich środki czystości, chemię osobistą oraz słodycze. Jesteśmy przekonani, że i tym razem nie zabraknie wśród nas ludzi o wielkich sercach.

Aby okazać wdzięczność tym, którzy dzielą się dobrem, przygotowaliśmy tematyczne upominki – symboliczne, praktyczne i stworzone z myślą o Was. Jak zawsze chcemy pozytywnie zaskoczyć każdego, kto zdecyduje się „złapać nitkę” razem z nami.

Wszystkie informacje o naszej akcji można znaleźć na naszym profilu na Facebooku: „Chwyć czerwoną nitkę – letnia edycja zbiórki krwi w Zbydniowie”.

https://www.facebook.com/events/2803089679885146/?active_tab=discussion

Na zakończenie – gorąco i z całego serca zapraszam:

Chwyćcie czerwoną nitkę, dołączcie do naszej zbiórki i zostańcie częścią inicjatywy, którą od początku wspólnie piszemy sercem.

Michał Dziuba

