Chór „Cantus” świętuje 50-lecie. Jubileuszowa gala w MDK

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17 w sali widowiskowej MDK. Na scenie wystąpią obecni chórzyści „Cantusa”, którzy pracują pod kierunkiem Pawła Bazana. Podczas koncertu nie zabraknie również byłych i zaprzyjaźnionych artystów.

W jubileuszowym programie znajdą się także występy Chóru Dziecięcego „Mały Cantus”, Orkiestry Koncertowej „Victoria”, a także solistki Joanny Herdzik. Przy fortepianie zasiądzie Monika Kuca. Organizatorzy zapowiadają również udział zaproszonych gości.

Chór „Cantus” od pięciu dekad jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych formacji muzycznych w Stalowej Woli, wychowując kolejne pokolenia młodych śpiewaków i promując miasto podczas licznych koncertów oraz festiwali.

Wstęp na galę jest bezpłatny. Wejściówki można odbierać w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury.