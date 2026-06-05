Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 5 czerwca 2026

Chór „Cantus” świętuje 50-lecie. Jubileuszowa gala w MDK

Pół wieku działalności artystycznej obchodzi Chór Chłopięcy „Cantus” Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Z tej okazji już w najbliższą niedzielę, 7 czerwca, odbędzie się uroczysta Gala Jubileuszowa.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17 w sali widowiskowej MDK. Na scenie wystąpią obecni chórzyści „Cantusa”, którzy pracują pod kierunkiem Pawła Bazana. Podczas koncertu nie zabraknie również byłych i zaprzyjaźnionych artystów.

W jubileuszowym programie znajdą się także występy Chóru Dziecięcego „Mały Cantus”, Orkiestry Koncertowej „Victoria”, a także solistki Joanny Herdzik. Przy fortepianie zasiądzie Monika Kuca. Organizatorzy zapowiadają również udział zaproszonych gości.

Chór „Cantus” od pięciu dekad jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych formacji muzycznych w Stalowej Woli, wychowując kolejne pokolenia młodych śpiewaków i promując miasto podczas licznych koncertów oraz festiwali.

Wstęp na galę jest bezpłatny. Wejściówki można odbierać w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Podwolina całoroczna
Nisko
Podwolina całoroczna
Kurzyna Girls czwartą drużyna w Polsce!
Nisko
Kurzyna Girls czwartą drużyna w Polsce!
Informatyczny sukces uczniów RCEZ w Nisku
Nisko
Informatyczny sukces uczniów RCEZ w Nisku
Thriller inspirowany prawdziwą historią
Stalowa Wola
Thriller inspirowany prawdziwą historią
Ekologia i dobra zabawa. Piknik rodzinny przy „Piątce”
Stalowa Wola
Ekologia i dobra zabawa. Piknik rodzinny przy „Piątce”
Uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Kopkach
Rudnik nad Sanem
Uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Kopkach
Rezerwa „Stalówki” wygrała 9 mecz z rzędu
Stalowa Wola
Rezerwa „Stalówki” wygrała 9 mecz z rzędu
Krystian Bąk, Jacek Garbacik i Jolanta Smoczyńska na podium triathlonu w Zimnej Wodzie
Stalowa Wola
Krystian Bąk, Jacek Garbacik i Jolanta Smoczyńska na podium triathlonu w Zimnej Wodzie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu