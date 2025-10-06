Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Pysznica 6 października 2025

Chomiki, budżet i mosty - co może opóźnić budowę S74 Opatów - Nisko?

To moment długo wyczekiwany przez mieszkańców Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego. 3 października ogłoszono wydanie decyzji środowiskowej dla kluczowego, 73-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74, łączącego Opatów z Niskiem. O postępach w tej inwestycji mówił podczas konferencji prasowej w Stalowej Woli poseł Rafał Weber, przewodniczący zespołu parlamentarnego "Tak dla S74".

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Decyzja, która zapadła po trzech latach analiz i konsultacji, otwiera drogę do kolejnych etapów przygotowań. Wybrany został tzw. wariant społeczny, czyli przebieg trasy wypracowany w dialogu z lokalnymi samorządami i mieszkańcami. To kompromis, który - jak podkreślał Weber - zyskał szeroką akceptację na poziomie lokalnym.

– Ten moment jest bardzo istotny z punktu widzenia przebiegu procesu inwestycyjnego. Decyzja środowiskowa określa nie tylko przebieg drogi, ale też pozwala na rozpoczęcie dalszych prac - w tym badań geologicznych i przygotowania koncepcji programowej - wyjaśniał poseł.

Decyzja uzyskała tzw. klauzulę natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może niemal natychmiast ogłosić przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w IV kwartale 2025 r. ogłoszony zostanie przetarg na tzw. koncepcję programową, a umowa z wykonawcą mogłaby zostać podpisana już w pierwszym kwartale 2026 roku.

Co dalej? Harmonogram i etapy budowy

Koncepcja programowa ma obejmować m.in. dokładne rozpoznanie geologiczne terenu oraz doprecyzowanie rozwiązań technicznych. Jej przygotowanie potrwa dwa lata. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy na realizację inwestycji co planowane jest na 2029 rok. Trasa zostanie podzielona na cztery odcinki:

  1. Węzeł przy Opatowie - Sandomierz

  2. Sandomierz - Gorzyce (z mostem przez Wisłę)

  3. Gorzyce - Radomyśl nad Sanem (z mostem przez San)

  4. Radomyśl nad Sanem - węzeł Zapacz

Optymistyczny plan zakłada zakończenie budowy w 2032 roku, jednak - jak zaznacza poseł Weber - bardziej realistycznym terminem oddania drogi do użytku może być rok 2034.

Wyzwania i zagrożenia - nie tylko techniczne

Choć decyzja środowiskowa została wydana, proces inwestycyjny wciąż może napotkać przeszkody. Jednym z potencjalnych problemów są działania organizacji ekologicznych. Na ostatnim etapie do postępowania włączyła się Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, która zgłosiła zastrzeżenia dotyczące występowania chomika europejskiego na planowanym odcinku trasy. Choć - jak mówił Weber - sytuacja ta nie powinna zablokować inwestycji, może wpłynąć na projekt poprzez konieczność budowy dodatkowych przejść dla zwierząt, co zwiększy koszt całej inwestycji.

Znacznie poważniejszym zagrożeniem, zdaniem posła, jest pogarszający się stan finansów publicznych. Mimo że środki na budowę tego odcinka zostały zagwarantowane uchwałą Rady Ministrów z grudnia 2022 roku (w wysokości 3,4 miliarda złotych), to dynamicznie rosnący dług publiczny może w przyszłości skutkować cięciami budżetowymi, również w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

– Jeśli zadłużenie państwa rzeczywiście przekroczy 75 proc. PKB w 2029 roku, jak wskazują obecne szacunki Ministerstwa Finansów, wszystkie wydatki publiczne - także inwestycyjne - mogą zostać drastycznie ograniczone. Mam nadzieję, że ten scenariusz się nie ziści - ostrzegał poseł Weber.

Trasa, która zmienia region

Droga ekspresowa S74 ma być nie tylko wygodnym połączeniem komunikacyjnym, ale przede wszystkim impulsem rozwojowym dla regionu. Nowa trasa połączy północne Podkarpacie - w tym powiaty stalowowolski, tarnobrzeski i niżański - z centralną Polską i autostradą A1. Dzięki dużej liczbie węzłów każda gmina w regionie zyska dogodny dostęp do nowoczesnej infrastruktury drogowej.

- To inwestycja nie tylko drogowa, ale i społeczna. Zapewni szybki, bezpieczny i komfortowy dojazd do centrum kraju. A przede wszystkim - wyrówna szanse rozwojowe regionów, które przez lata były pomijane przy dużych projektach infrastrukturalnych - podsumował Weber.

Wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka Opatów - Nisko to długo wyczekiwany krok w kierunku budowy trasy, która ma strategiczne znaczenie dla wschodniej Polski. Mimo pewnych zagrożeń i trudnych realiów finansowych, politycy i samorządowcy pozostają zgodni - droga S74 musi powstać. I to jak najszybciej.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Maraton pisania projektów w bibliotece. Trwa nabór do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
Stalowa Wola
Maraton pisania projektów w bibliotece. Trwa nabór do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
Węgla na zimę nie zabraknie
Stalowa Wola
Węgla na zimę nie zabraknie
Stalowa Wola modernizuje pętle autobusowe i stacje ładowania
Stalowa Wola
Stalowa Wola modernizuje pętle autobusowe i stacje ładowania
Nowy radiowóz w niżańskiej drogówce
Nisko
Nowy radiowóz w niżańskiej drogówce
Sukces! Teatr Ad Hoc wrócił z dwiema nagrodami z Szydłowca
Stalowa Wola
Sukces! Teatr Ad Hoc wrócił z dwiema nagrodami z Szydłowca
Myśliwi i jeźdźcy świętowali w Żabnie
Radomyśl nad Sanem
Myśliwi i jeźdźcy świętowali w Żabnie
RÓŻOWY MARSZ nie tylko KOBIET. Druga edycja wydarzenia w Stalowej Woli już 12 października
Stalowa Wola
RÓŻOWY MARSZ nie tylko KOBIET. Druga edycja wydarzenia w Stalowej Woli już 12 października
Jest decyzja środowiskowa dla S74 Opatów-Nisko
Stalowa Wola
Jest decyzja środowiskowa dla S74 Opatów-Nisko
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu