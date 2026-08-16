Chleb z tegorocznych zbiorów przekazany. Dożynki Gminy Zaleszany w Turbi

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej dziękczynnej za zebrane plony i poświęcenia wieńców dożynkowych. Następnie uczestnicy spotkali się na lotnisku w Turbi, gdzie oficjalnie rozpoczęto gminne święto plonów.

Wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy powitał wszystkich uczestników i podziękował rolnikom za ich całoroczną pracę. Szczególnie mocno wybrzmiały słowa o tym, że rolnictwo to zajęcie, które nie kończy się wraz z końcem dnia. - Jak wiemy wszyscy, praca rolnika nie ma ram czasowych, nie ma ram, nie ma dni. Rolnik pracuje 24 na dobę, pracuje 365 dni w roku.

Tegoroczne święto było okazją do podziękowania nie tylko za zebrane plony, ale przede wszystkim ludziom, którzy stoją za ich produkcją. Wójt zwrócił uwagę na wielopokoleniowy charakter wielu gospodarstw. - Widzimy i jesteśmy dumni, jak rodziny wielopokoleniowe, to dziadkowie, ojcowie, wnukowie przejmują pałeczkę, uprawiając rolę, produkując nasze produkty po to, żeby nigdy na naszych stołach nie zabrakło tego chleba.

Ważnym momentem dożynek był obrzęd przekazania chleba. Starostowie dożynek - Ewelina i Damian Samołyk ze Skowierzyna - przekazali gospodarzowi gminy chleb upieczony z tegorocznych zbiorów. Później chlebem częstowano uczestników uroczystości.

Na placu można było również zobaczyć wieńce dożynkowe, przygotowane przez poszczególne sołectwa i grupy wieńcowe. Nie zabrakło prezentacji dorobku lokalnych mieszkańców, twórców i rękodzielników, stoisk wystawienniczych, atrakcji dla dzieci oraz degustacji regionalnych potraw.

Wójt mówił także o trudnych warunkach, z jakimi w tym roku musieli mierzyć się gospodarze. - Mimo trudności w pracach w tym roku, bo jak wiemy wszyscy, początek roku przymrozki, następnie pogoda niestabilna, gradobicia, wichury, może i te wskaźniki mikro, makroekonomicznie nie do końca sprzyjające, ale to Wy Państwo nie załamujecie się. Wy na wiosnę przygotujecie chlebę, Wy zasiejecie i Wy na jesień zbierzecie ten plon obfity po to, żebyśmy mogli mieli ten chleb na naszych stołach.

Dożynki były też okazją do spotkania mieszkańców całej gminy. Po części obrzędowej i prezentacji grup wieńcowych przyszedł czas na muzykę. Na scenie wystąpiły zespoły Masters i Discoboys, a wieczorem odbyła się potańcówka z DJ Arko.