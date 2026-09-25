Chciała sprawdzić wartość starego banknotu. Straciła ponad 100 tys. zł.

78-latka zgłosiła się do stalowowolskiej policji we wtorek, 22 września. Jak relacjonowała, wszystko zaczęło się jeszcze w lipcu, kiedy w internecie zobaczyła reklamę zachęcającą do sprawdzenia wartości starego banknotu o nominale 100 zł. Ponieważ taki posiadała, kliknęła w zamieszczony link.

Po pewnym czasie zadzwoniła do niej kobieta podająca się za osobę zajmującą się inwestycjami. Seniorka przyznała, że nie ma doświadczenia w tej dziedzinie, ale rozmówczyni przekonała ją do założenia konta inwestycyjnego i instruowała, co ma robić. Strona była w języku angielskim, dlatego 78-latka korzystała z przekazywanych jej wskazówek.

Początkowo wpłaciła blisko 6 tys. zł. We wrześniu odezwał się do niej kolejny oszust, tym razem podający się za pracownika obsługi konta inwestycyjnego. Przekonał kobietę, aby wypłaciła swoje oszczędności i przekazała je kurierowi. W ten sposób seniorka oddała 55 tys. zł osobie, która zgłosiła się po gotówkę.

Na tym oszuści nie poprzestali. Kobieta otrzymała zdjęcie rzekomego portfela inwestycyjnego, na którym widniała wyższa kwota. Była przekonana, że inwestycja rzeczywiście przynosi zyski.

Aby wpłacić kolejne pieniądze, 78-latka zaciągnęła kredyty w dwóch bankach na łączną kwotę ponad 50 tys. zł. Te pieniądze także przekazała osobie podającej się za kuriera.

Dopiero rozmowa z rodziną wzbudziła jej podejrzenia. Wtedy seniorka zorientowała się, że mogła zostać oszukana i zawiadomiła policję.

82-latek stracił 11,5 tys. zł. Kolejny przelew zatrzymał bank

Do stalowowolskiej komendy zgłosił się także 82-letni mężczyzna. W internecie natrafił na materiał dotyczący inwestowania i zadzwonił pod podany w nim numer.

Rozmówca zaproponował mu inwestowanie na giełdzie. Senior, licząc na pomnożenie swoich oszczędności, przelał na wskazane konto 11,5 tys. zł.

Oszuści próbowali wyłudzić od niego znacznie więcej. Mężczyzna zaciągnął kredyt na blisko 40 tys. zł i zlecił przelew pieniędzy na wskazane konto. Tym razem jednak transakcja nie doszła do skutku. Bank zablokował ją z powodu podejrzenia oszustwa.

Wówczas 82-latek zorientował się, że padł ofiarą przestępców i zgłosił sprawę policji.

Policjanci po raz kolejny ostrzegają przed ofertami szybkiego i łatwego zarobku. Oszuści wykorzystują reklamy i materiały dotyczące inwestowania, a później podczas rozmów telefonicznych zdobywają zaufanie swoich ofiar. Potrafią również pokazywać fałszywe wyniki inwestycji, które mają przekonać, że wpłacone pieniądze rzeczywiście przynoszą zysk.

Szczególną ostrożność należy zachować, gdy rozmówca nakłania do przekazania gotówki, wykonania przelewu, zaciągnięcia kredytu lub zainstalowania aplikacji umożliwiającej dostęp do rachunku bankowego.

Źródło: KPP Stalowa Wola