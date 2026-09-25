Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
0.0 / 5
Stalowa Wola 25 września 2026

Chciała sprawdzić wartość starego banknotu. Straciła ponad 100 tys. zł.

Zaczęło się od reklamy dotyczącej starego banknotu o nominale 100 zł. Skończyło na utracie ponad 100 tys. złotych. 78-letnia mieszkanka padła ofiarą oszustów, którzy przekonali ją do rzekomych inwestycji na rynku finansowym. W podobny sposób oszukany został 82-letni mężczyzna. W jego przypadku bank w porę zablokował kolejny przelew na blisko 40 tys. zł.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

78-latka zgłosiła się do stalowowolskiej policji we wtorek, 22 września. Jak relacjonowała, wszystko zaczęło się jeszcze w lipcu, kiedy w internecie zobaczyła reklamę zachęcającą do sprawdzenia wartości starego banknotu o nominale 100 zł. Ponieważ taki posiadała, kliknęła w zamieszczony link.

Po pewnym czasie zadzwoniła do niej kobieta podająca się za osobę zajmującą się inwestycjami. Seniorka przyznała, że nie ma doświadczenia w tej dziedzinie, ale rozmówczyni przekonała ją do założenia konta inwestycyjnego i instruowała, co ma robić. Strona była w języku angielskim, dlatego 78-latka korzystała z przekazywanych jej wskazówek.

Początkowo wpłaciła blisko 6 tys. zł. We wrześniu odezwał się do niej kolejny oszust, tym razem podający się za pracownika obsługi konta inwestycyjnego. Przekonał kobietę, aby wypłaciła swoje oszczędności i przekazała je kurierowi. W ten sposób seniorka oddała 55 tys. zł osobie, która zgłosiła się po gotówkę.

Na tym oszuści nie poprzestali. Kobieta otrzymała zdjęcie rzekomego portfela inwestycyjnego, na którym widniała wyższa kwota. Była przekonana, że inwestycja rzeczywiście przynosi zyski.

Aby wpłacić kolejne pieniądze, 78-latka zaciągnęła kredyty w dwóch bankach na łączną kwotę ponad 50 tys. zł. Te pieniądze także przekazała osobie podającej się za kuriera.

Dopiero rozmowa z rodziną wzbudziła jej podejrzenia. Wtedy seniorka zorientowała się, że mogła zostać oszukana i zawiadomiła policję.

82-latek stracił 11,5 tys. zł. Kolejny przelew zatrzymał bank

Do stalowowolskiej komendy zgłosił się także 82-letni mężczyzna. W internecie natrafił na materiał dotyczący inwestowania i zadzwonił pod podany w nim numer.

Rozmówca zaproponował mu inwestowanie na giełdzie. Senior, licząc na pomnożenie swoich oszczędności, przelał na wskazane konto 11,5 tys. zł.

Oszuści próbowali wyłudzić od niego znacznie więcej. Mężczyzna zaciągnął kredyt na blisko 40 tys. zł i zlecił przelew pieniędzy na wskazane konto. Tym razem jednak transakcja nie doszła do skutku. Bank zablokował ją z powodu podejrzenia oszustwa.

Wówczas 82-latek zorientował się, że padł ofiarą przestępców i zgłosił sprawę policji.

Policjanci po raz kolejny ostrzegają przed ofertami szybkiego i łatwego zarobku. Oszuści wykorzystują reklamy i materiały dotyczące inwestowania, a później podczas rozmów telefonicznych zdobywają zaufanie swoich ofiar. Potrafią również pokazywać fałszywe wyniki inwestycji, które mają przekonać, że wpłacone pieniądze rzeczywiście przynoszą zysk.

Szczególną ostrożność należy zachować, gdy rozmówca nakłania do przekazania gotówki, wykonania przelewu, zaciągnięcia kredytu lub zainstalowania aplikacji umożliwiającej dostęp do rachunku bankowego.

Źródło: KPP Stalowa Wola

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zmarła Maria Rehorowska. Wieloletnia radna Stalowej Woli i społeczniczka miała 92 lata
Stalowa Wola
Zmarła Maria Rehorowska. Wieloletnia radna Stalowej Woli i społeczniczka miała 92 lata
Czterech zawodników Stali Stalowa Wola w kadrze Podkarpacia na 7. Myrda Cup 2026
Stalowa Wola
Czterech zawodników Stali Stalowa Wola w kadrze Podkarpacia na 7. Myrda Cup 2026
Zamknięta droga przy KFC i stacji MOL. Utrudnienia do 10 listopada
Stalowa Wola
Zamknięta droga przy KFC i stacji MOL. Utrudnienia do 10 listopada
Rusza remont drogi na dawnych terenach HSW
Stalowa Wola
Rusza remont drogi na dawnych terenach HSW
Młode talenty Stali Stalowa Wola w finale Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich
Stalowa Wola
Młode talenty Stali Stalowa Wola w finale Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich
„Niebywałe wydarzenie” w Rozwadowie. Artyści pokażą efekty swojej pracy
Stalowa Wola
„Niebywałe wydarzenie” w Rozwadowie. Artyści pokażą efekty swojej pracy
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Jaśkowski w Radzie Globalnej ICA!
Stalowa Wola
Jaśkowski w Radzie Globalnej ICA!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu