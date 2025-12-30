Chciał dokupić alkohol i wpadł - pijany za kierownicą

Jak relacjonuje policja, świadek zauważył, że kierowca miał problem z utrzymaniem prostego toru jazdy i równowagi po wysiadaniu z samochodu. Po zakupie alkoholu mężczyzna wsiadł do innego pojazdu, który zatrzymał na parkingu. Świadek przekazał policji informacje o aucie, co pozwoliło funkcjonariuszom zatrzymać pojazd do kontroli.

Okazało się, że kierowca poprosił nieznanych mu pasażerów o zawiezienie go do domu. Policjanci pojechali do miejsca jego zamieszkania i tam sprawdzili stan trzeźwości - wynik pokazał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mieszkaniec powiatu niżańskiego został zatrzymany, stracił prawo jazdy, a samochód zabezpieczono na parkingu strzeżonym.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Policja apeluje, by reagować na niebezpieczne zachowania na drodze. Każdy, nawet anonimowo, może zgłosić taki fakt pod numerem 112.