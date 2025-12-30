Miesięcznik
Ulanów 30 grudnia 2025

Chciał dokupić alkohol i wpadł - pijany za kierownicą

25 grudnia niżańscy policjanci zatrzymali 43-latka, który kierował samochodem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna przyjechał pontiacem na stację paliw w gminie Ulanów po alkohol, mając w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak relacjonuje policja, świadek zauważył, że kierowca miał problem z utrzymaniem prostego toru jazdy i równowagi po wysiadaniu z samochodu. Po zakupie alkoholu mężczyzna wsiadł do innego pojazdu, który zatrzymał na parkingu. Świadek przekazał policji informacje o aucie, co pozwoliło funkcjonariuszom zatrzymać pojazd do kontroli.

Okazało się, że kierowca poprosił nieznanych mu pasażerów o zawiezienie go do domu. Policjanci pojechali do miejsca jego zamieszkania i tam sprawdzili stan trzeźwości - wynik pokazał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mieszkaniec powiatu niżańskiego został zatrzymany, stracił prawo jazdy, a samochód zabezpieczono na parkingu strzeżonym.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Policja apeluje, by reagować na niebezpieczne zachowania na drodze. Każdy, nawet anonimowo, może zgłosić taki fakt pod numerem 112.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

