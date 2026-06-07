Chcesz trenować w „Stalówce”? To pokaż, co potrafisz!

To niepowtarzalna szansa, aby pokazać się w warunkach meczowych, które najlepiej oddają realia rywalizacji sportowej. Każda akcja, każde podanie i każda decyzja boiskowa mogą mieć znaczenie w procesie oceny zawodnika i jego dalszej drogi w strukturach Akademii Piłkarskiej Stal Stalowa Wola.

Obecność trenerów i skautów sprawi, że ten mecz będzie miał realny wymiar selekcyjny. To może być ten moment, w którym można zrobić pierwszy krok by wkroczyć na ścieżkę profesjonalnego szkolenia.

Rocznik 2011 - test 9 czerwca o godz. 19

Rocznik 2013 - test 11 czerwca o godz. 19