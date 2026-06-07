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Chcesz trenować w „Stalówce”? To pokaż, co potrafisz!

Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola zaprasza chłopców z roczników 2011 i 2013 na testy piłkarskie i motoryczne, które odbędą się 9 i 11 czerwca na obiektach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej. Podczas meczu obserwacyjnego, tak zwanego test-meczu, każdy z was będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności i przekonać do siebie trenerów „Stalówki”, którzy będą oceniać wasz potencjał.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

To niepowtarzalna szansa, aby pokazać się w warunkach meczowych, które najlepiej oddają realia rywalizacji sportowej. Każda akcja, każde podanie i każda decyzja boiskowa mogą mieć znaczenie w procesie oceny zawodnika i jego dalszej drogi w strukturach Akademii Piłkarskiej Stal Stalowa Wola.

Obecność trenerów i skautów sprawi, że ten mecz będzie miał realny wymiar selekcyjny. To może być ten moment, w którym można zrobić pierwszy krok by wkroczyć na ścieżkę profesjonalnego szkolenia.

Rocznik 2011 - test 9 czerwca o godz. 19

Rocznik 2013 - test 11 czerwca o godz. 19

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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