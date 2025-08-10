– W pierwszej połowie zdominowaliśmy Kalisz. Narzuciliśmy swój styl i przeciwnik nie potrafił stworzyć jakiejkolwiek klarownej sytuacji pod naszą bramką. Oczywiście, w końcówce zupełnie niepotrzebnie się cofnęliśmy, ale przy takim wyniku pojawia się z tyłu głowy myśl, żeby za wszelką cenę nie stracić bramki i dowieźć zwycięstwo do końca. No i utrzymaliśmy je, i to jest najważniejsze - mówił po meczu Krystian Getinger.

Stal oddała w tym meczu mnóstwo strzałów na bramkę Krakowiaka, jednak piłka albo przelatywała nad nią lub obok niej, albo świetnie interweniował golkiper z Kalisza. Kilka razy próbował go zaskoczyć także Krystian Getinger.

– Mieliśmy mnóstwo sytuacji, żeby wygrać wyżej. Myślę, że gdybyśmy strzelili drugą bramkę, spotkanie byłoby zamknięte. Wiadomo, że po takim meczu jak z Podbeskidziem, w którym zdobyliśmy pięć bramek, apetyty urosły, ale nie ma tak, że każdej kolejce strzela się tyle goli. Dzisiaj było skromniej, ale najważniejsze, że wygraliśmy.

W 41. minucie doświadczony piłkarz Stali popisał się znakomitym dośrodkowaniem pod bramkę KKS. Piłki nie sięgnął ani bramkarz, ani dwójka stoperów, a stojący za nimi młodzieżowiec, Jakub Kendzia ze stoickim spokojem skierował ją głową do bramki. Jak się później okazało, było to jedyne celne trafienie naszej drużyny w tym dniu.

– Po to przyszedłem do Stali, żeby mieć udział w każdym zwycięstwie. Pewnie niektórzy wypominać mi będą mój wiek, ale ja zawsze daję z siebie wszystko. Wciąż chcę wygrywać i grać ofensywnie, bo taki futbol lubię. Mamy dobrą drużynę i naprawdę świetnego trenera. Jestem przekonany, że z meczu na mecz nasza gra będzie jeszcze lepsza – dodał piłkarz.