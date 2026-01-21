Charzewice. Rowy melioracyjne zostaną odmulone i zmodernizowane

Zakres prac obejmuje m.in. korektę dna rowów, odmulenie i budowę nowych przepustów komunikacyjnych. Na rowie „D” powstanie sześć przepustów o łącznej długości 49 metrów, w tym jedna przepusto-zastawka umożliwiająca piętrzenie wody do 30 cm. Na rowie „E” zaplanowano jeden nowy przepust komunikacyjny. Wszystkie przepusty będą wykonane z nowoczesnych rur dwuściennych karbowanych PEHD z betonowym zabezpieczeniem wlotów i wylotów.

- Sprawna gospodarka wodna to jeden z fundamentów bezpiecznego i nowoczesnego miasta. Konserwacja rowów melioracyjnych na osiedlu Charzewice to inwestycja, która realnie wpłynie na ograniczenie lokalnych podtopień, poprawi drożność urządzeń wodnych i podniesie komfort mieszkańców. Konsekwentnie porządkujemy infrastrukturę, stawiając na trwałe i nowoczesne rozwiązania - podkreśla prezydent miasta Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

Prace obejmą też wycinkę i karczowanie zagajników na powierzchni 0,40 ha, koszenie i wygrabianie skarp oraz dna rowów, utylizację biomasy i wyrównanie dna na ponad 7 tys. m kw. Rowy zostaną odmulone na długości 1200 metrów, a kolejne 1000 metrów zostanie wyrównane.

Na inwestycję zabezpieczono 500 tys. zł, a w przetargu swoje oferty złożyło dziewięciu wykonawców. Wszystkie przewidują nawet 10-letnią rękojmię i gwarancję, co pokazuje wysoki standard planowanych robót.

Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i odporność miasta na intensywne opady oraz skutki zmian klimatu.