Nowy program, nowa energia, ten sam świetny humor „A dajcie spokój” to pełen świeżych pomysłów, ciętych puent i aktualnych obserwacji program, w którym artyści w charakterystyczny dla siebie sposób komentują współczesne absurdy, codzienne relacje i narodowe przywary. Publiczność może liczyć na humor z klasą, scenki z życia wzięte i zaskakujące skecze, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Zespół, w skład którego wchodzą: Olga Łasak, Tomasz Nowaczyk, Wojciech Kowalczyk, Maciej Morze , od lat bawi publiczność w całym kraju, występując na największych festiwalach kabaretowych. Ich występy to gwarancja doskonałej zabawy, spontaniczności i świetnego kontaktu z widownią. Wieczór pełen śmiechu w sercu Niska Nie czekaj – bilety na występy Kabaretu Czesuaf rozchodzą się błyskawicznie!

Szczegóły wydarzenia:

Data: 18 października 2025 r.

Godzina: 15:30

Miejsce: Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”, Nisko

Program: „A dajcie spokój”

Bilety: Dostępne cenie 95zł/szt.

