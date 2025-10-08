Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Nisko 8 października 2025

Kabaret Czesuaf w Nisku z nowym programem „A dajcie spokój”! Nie przegap tego wydarzenia!

Już 18 października o godzinie 15:30 w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” czeka na Państwa wyjątkowa dawka inteligentnego humoru i błyskotliwej rozrywki! Na scenie wystąpi Kabaret Czesuaf – jeden z najbardziej lubianych i cenionych kabaretów w Polsce – z najnowszym programem „A dajcie spokój”.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Nowy program, nowa energia, ten sam świetny humor „A dajcie spokój” to pełen świeżych pomysłów, ciętych puent i aktualnych obserwacji program, w którym artyści w charakterystyczny dla siebie sposób komentują współczesne absurdy, codzienne relacje i narodowe przywary. Publiczność może liczyć na humor z klasą, scenki z życia wzięte i zaskakujące skecze, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Zespół, w skład którego wchodzą: Olga Łasak, Tomasz Nowaczyk, Wojciech Kowalczyk, Maciej Morze , od lat bawi publiczność w całym kraju, występując na największych festiwalach kabaretowych. Ich występy to gwarancja doskonałej zabawy, spontaniczności i świetnego kontaktu z widownią. Wieczór pełen śmiechu w sercu Niska Nie czekaj – bilety na występy Kabaretu Czesuaf rozchodzą się błyskawicznie!

Szczegóły wydarzenia:  

Data: 18 października 2025 r.

Godzina: 15:30  

Miejsce: Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”, Nisko  

Program: „A dajcie spokój”

Bilety: Dostępne cenie 95zł/szt.

/artykuł sponsorowany/

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
Agresywny złodziej perfum zatrzymany
Stalowa Wola
Agresywny złodziej perfum zatrzymany
Baja Carpathia w Stalowej Woli bezlitosna dla załóg ze… Stalowej Woli
Stalowa Wola
Baja Carpathia w Stalowej Woli bezlitosna dla załóg ze… Stalowej Woli
Czas to pieniądz
Stalowa Wola
Czas to pieniądz
Stalowa Wola wysoko w rankingach inwestycyjnych
Stalowa Wola
Stalowa Wola wysoko w rankingach inwestycyjnych
Jubileuszowy konkurs plastyczny „Ekslibris”
Stalowa Wola
Jubileuszowy konkurs plastyczny „Ekslibris”
54-latek zgubił się w lesie i doznał kontuzji
Stalowa Wola
54-latek zgubił się w lesie i doznał kontuzji
Chomiki, budżet i mosty - co może opóźnić budowę S74 Opatów - Nisko?
Stalowa Wola
Chomiki, budżet i mosty - co może opóźnić budowę S74 Opatów - Nisko?
Maraton pisania projektów w bibliotece. Trwa nabór do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
Stalowa Wola
Maraton pisania projektów w bibliotece. Trwa nabór do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu