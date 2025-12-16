Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
Fot. Jerzy Mielniczuk
0.0 / 5
Stalowa Wola 16 grudnia 2025

Ceny między igłami tylko trochę drgnęły

Jak co roku o tej porze większość z nas biega z choinkami. I jak co roku, stajemy przed tym samym dylematem – żywa, czy sztuczna? W tym jednak roku w wyborze może nam pomóc cena.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Choinkowe szaleństwo rozpoczęło się już pod koniec listopada w budowlanych supermarketach. Szybko dołączyły do nich duże sieci spożywcze, a potem zapełnił się plac targowy pod wiaduktem przy Okulickiego. Od poniedziałku choinki sprzedaje też Nadleśnictwo Rozwadów. Jednym słowem, jest w czym i gdzie wybierać.

W porównaniu do cen ubiegłorocznych żywe choinki podrożały chyba tylko o wskaźnik inflacji. Oczywiście najtańsze są w Nadleśnictwie, gdzie ceny świerków zaczynają się już od 30 zł. Trochę więcej, ale zawsze to cena dwucyfrowa, trzeba zapłacić w supermarketach, gdzie królują świerki i jodły w doniczkach. Największy wybór jest jednak pod wiaduktem. Wybór gatunkowy drzew choinkowych jest naprawdę duży. Prym wiodą jodły kaukaskie, ale są też świerki pospolite, a natrafiliśmy nawet na sosnę zwyczajną, która wierząc w zapewnienie sprzedającego najładniej pachnie ze wszystkich choinek; no i jest sama w sobie oryginalna.

Za jodłę kaukaską „średniego wzrostu” trzeba zapłacić nie mniej niż 150 zł, ale przygotujmy portfel na 150-200 zł. Niemało, ale z gwarancją, że do Nowego Roku igły nam nie opadną. Wybór rozmiarów jest duży. Najdroższy sprzedany do tej pory egzemplarz kaukaskiej miał ponad 5 m wysokości i kupujący musiał wysupłać prawie 1,5 tys. zł. Tłoku między choinkami nie ma, bo handel trwa prawie całą dobę.

Jeżeli komuś nie pasuje walka z igłami na dywanie może wybierać w choinkach sztucznych. Podaż na pewno przewyższa popyt, ale ceny choinek plastikowych bardziej podskoczyły niż żywych. Za średniej wysokości drzewo zrobione w warsztacie trzeba zapłacić co najmniej 250 zł. Wybór też jest duży, ale im bardziej wydziwiamy, tym więcej płacimy. Święta są jednak tylko raz do roku i większość z ans hołduje zasadzie zastaw się, a postaw się. Na sumowanie rachunków przyjdzie czas po Nowym Roku.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
44. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”. Uroczyste obchody w Zaleszanach
Zaleszany
44. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”. Uroczyste obchody w Zaleszanach
Sprzedawali „gaz” do klimatyzacji, a w środku był cement
Sprzedawali „gaz” do klimatyzacji, a w środku był cement
Ponad 38 mln zł na ścieżki pieszo-rowerowe w regionie
Stalowa Wola
Ponad 38 mln zł na ścieżki pieszo-rowerowe w regionie
Nowoczesny ambulans trafił do Niska
Nisko
Nowoczesny ambulans trafił do Niska
Renesans jako „złoty wiek”. Kolejny wykład w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji
Nisko
Renesans jako „złoty wiek”. Kolejny wykład w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji
Ponad 2,5 promila alkoholu u rowerzysty
Rudnik nad Sanem
Ponad 2,5 promila alkoholu u rowerzysty
Wigilia u stalowowolskich rzemieślników
Stalowa Wola
Wigilia u stalowowolskich rzemieślników
Świetlica w Sudołach z nowym wyposażeniem
Pysznica
Świetlica w Sudołach z nowym wyposażeniem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu